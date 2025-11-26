Çiftçinin borcu 1.1 trilyon TL’yi geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi görüşmeleri tamamlandı.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçilerin tarımsal kredi kullanımında artış yaşandığını belirterek, “2024 yılında 633 bin 542 üreticimiz 422.7 milyar lira indirimli kredi kullandı. 2025 yılı Ekim sonu itibarıyla 861 bin üreticimiz 527 milyar indirimli kredi kullandı. Faizin ortalama yüzde 70’i devlet tarafından karşılandı” dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre çiftçilerin toplam borcu 1 trilyon 109 milyar 858 milyon TL’ye çıktı. Ödeyemedikleri için takibe alınan borç tutarı ise 10 milyar 303 milyon 927 bin TL oldu. Haber Merkezi

