Gençler Nevşehir’e koştu, kalpler muhabbetle coştu

Ara tatilde Nevşehir'de gerçekleştirilen Risale-i Nur okuma programı, Ankara ve Nevşehirli gençleri aynı sofrada, aynı duada ve aynı hakikatte buluşturdu.

Haber - Taha Selman Karadağ

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde eğitimin farklı kademelerine yönelik Risale-i Nur okuma programları düzenlendi. İlkokuldan liseye birçok öğrenci, il içi ve il dışı organizasyonlara katılarak tatil dönemini en verimli şekilde değerlendirdi. Bu kapsamda biz de Ankara’da eğitim gören liseli kardeşlerimizle birlikte Nevşehir’de bir okuma programı gerçekleştirdik.

Huzur dolu dört gün

Kardeşlerimizin program yapma isteklerine Nevşehir cemaatinin misafirperverliği de eklenince tanışma ve kaynaşma çok hızlı bir surette gerçekleşti. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve huzurlu bir ortamda inşa edilmiş olan Nevşehir hizmet binasındaki programımız dört gün sürdü. Bu süreç boyunca Kur’ân-ı Kerîm, Risale-i Nur okumaları ve müzakereli dersler başta olmak üzere pek çok önemli faaliyette bulunduk.

Kültürel geziler

Hayatın gayesi, gençliğin sorumlulukları ve insanın aslî vazifeleri gibi başlıkların işlendiği programda liseli kardeşlerimiz, bir yandan hayatlarına yön verecek kadim ölçüleri kazanırken diğer yandan şehrin tarihî mekânlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Nevşehir’de yaptığımız gezilerde Kaymaklı’daki yer altı mağaralarından, Nevşehir Kalesi’ne kadar pek çok yere uğrama ve gittiğimiz yerlerde Risalelerden pasajlar okuma imkânı bulduk. Ancak ziyaret ettiğimiz duraklar arasında en şaşırtıcı olanı Ürgüp’teki “Mağara Medresesi” idi. Risale-i Nur dersine iştirak etmek üzere gittiğimiz medresede, pek çoğumuz hayatımızda ilk defa, iki katlı bir mağarada derse katılma tecrübesi yaşadık.

Yeni Asya Kitabevi'ne ziyaret

Gezimiz sürerken 2024 yılında kalabalık bir topluluk huzurunda açılışı yapılan Nevşehir Yeni Asya Kitabevi’ni ziyaret etmeyi de unutmadık. Şehrin merkezinde yer alan satış bürosu aynı zamanda Nevşehir’in tek Risale-i Nur satış ofisi olma özelliğini de sürdürüyor.

Uhuvvet zirvede

Okuma programının en güzel taraflarından birisi ise hiç şüphesiz kurulan samimî ilişkilerdi. Daha önce birbirini tanımayan liseli ve üniversiteli gençler, ağabeyler birkaç saat içinde aynı sofrayı paylaşan, aynı duayı yapan, aynı hakîkatin peşinden giden kardeşlere dönüştü. Oluşturulan küçük sohbet halkaları, gece geç saatlere kadar süren muhabbetler, gönüllerde unutulmaz izler bıraktı. Bu birliktelik, hizmetimizdeki hasbiliği, muhabbet ve ihlâsa verilen değeri de gösteriyordu.

Program, gençlerden tam not aldı

Yoğun bir muhabbet ve uhuvvet ortamında, coşkulu bir atmosferde tamamlanan okuma programına katılan kardeşlerimizin görüşleri şöyle:

- Yusuf Bayram: Yola çıktığımız andan itibaren Nevşehir’deki ihlâslı ağabey ve kardeşlerimizin bizi beklemesi ve duaları, daha baştan manevî bir atmosfer oluşturdu. Her programın belli bir kısmına katılmış olsam da Nevşehir'de geçirdiğimiz kaliteli zamanlar, okumalar, müzâkereli dersler ve ziyaretlerin yanı sıra, hiçbir şey yapmadan geçirdiğimiz anlar bile çok keyifliydi. Zamanın bereketlendiği, dopdolu ve verimli bir program oldu. Allah oradaki güzel ağabeylerimizden razı olsun.

- Ahmet Zübeyir Adıbelli: Öncelikle Nevşehir dershanesinde bizleri ağırlayan tüm ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. Çok istifadeli bir program geçirdik. Bilgilerimizi tazeledik, yeni bilgiler edindik. Ayrıca ekibimizdeki arkadaşlarımızla çok keyifli zamanlar geçirdik. Bu vesile ile emeği geçen tüm ağabeylerime teşekkür ediyorum yeniden böyle güzel ve verimli programlarda buluşmak duasıyla...

- Yunus Sever: Her şey mükemmeldi. Özellikle gezdiğimiz yerler arasında yer altı şehri çok ilginçti. Yaptığımız derslerin programların çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bütün ağabeylerimize teşekkür ediyorum.

- Ahmet Enes Acar: Program bol geziliydi. Risale-i Nur dersleri de çok güzel ve istifadeliydi. Nevşehir’deki ağabeyler çok yardımsever ve samimiydiler. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

- Talha Aksu: Programımız güzel ve istifadeli geçti. Emeği geçen tüm abilerden Allah razı olsun. Bir şehri daha tanıdık ve nurlandırdık. Ev sahibi ağabeyler, üniversite talebesi ağabeyler bizi çok güzel ağırladılar. Bu programın devamını bekliyoruz ve örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.

Kalplerde iz bıraktı

Dört gün süren program böyle duygularla bitti, ama geride kalplerde yankılanan hakikatler ve hiç unutulmayacak anılar kaldı. Allah yapandan, sebep olandan, emeği geçenden razı olsun. Nevşehir’deki tüm ağabeylerimize, okuyucularımıza kucak dolusu sevgi ve selâmlarımızı ile iletiyor herşey için tekrar teşekkür ediyoruz.