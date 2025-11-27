"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2025 PERŞEMBE

Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. gününde

27 Kasım 2025, Perşembe 11:25
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. günde de devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sisin de hakim olduğu madende beş ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

AA

