2 milyon İsrailli ruh hastası

İsrail’de Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle aralarında askerlerin de bulunduğu milyonlarca insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım nedeniyle ülkede büyük bir psikolojik çöküş yaşandığını, uyuşturucu bağımlılığında ciddi artış görüldüğünü yazdı. Haberde, “Aralarında çok sayıda askerin de bulunduğu 2 milyon İsrailli psikolojik yardıma ihtiyaç duyuyor. Uyuşturucu bağımlılarının sayısında keskin bir artış yaşanıyor; aileler ve bütün topluluklar parçalanıyor” ifadeleri kullanıldı. Savaşın İsrail toplumunu zaten ciddi biçimde yıprattığına dikkati çekilen haberde, ülkedeki psikolog derneklerinin “bunun da ötesinde daha büyük bir psikolojik felaketin kapıda olduğu” uyarısında bulunduğu aktarıldı. AA

