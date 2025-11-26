Lavrov: İyi niyet yetmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Fransa-Rusya Diyaloğu” Derneğinin YouTube kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump’ın “8 savaşı bitirdiği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, “Trump’ın, seleflerinin yaptığı gibi savaşları başlatma yerine durdurma yönündeki girişimlerini takdir ediyoruz. Bu savaşlar bir süreliğine donduruldu. Ateşkesler sağlandı. Pakistan ve Afganistan, Kamboçya ve Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ateşkes sağlandı ancak bu girişimler, problemlerin temel sebeplerini çözmedi” ifadelerini kullandı. AA

