İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde uygulanan ek vergilerin, Resmî Gazete’de yayınlanan kararla kaldırılmasına tepki gösterdi.

“Daha üç gün önce ABD Başkanı Trump’tan randevu koparmak için ‘300 uçak’ sözü verdiler” diyen Türkoğlu, “Yetmedi şimdi de ABD’ye milyarlarca dolarlık vergi kıyağı yaptılar. Apar topar da Resmî Gazete’de de yayımladılar” dedi. Türkoğlu, “Bu karar, Amerikan tekellerinin cebini dolduracak! İktidar bir yandan meydanlarda ‘yerli ve millî’ nutukları atıyor, diğer yandan Washington’dan gelen talimatla milletin bütçesini yabancıya peşkeş çekiyor. 300 uçak sözü yetmedi şimdi de ABD’ye vergi kıyağı öyle mi? Bu mudur ‘Bağımsız Türkiye’ anlayışı” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

