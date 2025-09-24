UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, "Kupa 2"de maksimumu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile savunma oyuncusu Milan Skriniar, Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Zagreb ile yarın oynanacak maçın güzel olacağını belirten İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe teknik direktörü olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ancak benim felsefem şudur: Hiçbir zaman uzağı düşünmem, çünkü çok uzağı düşünürseniz bir adımı atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Daha önce çalıştığı kulüplerde de baskı yaşadığını aktaran Tedesco, "Burayı, Spartak Moskova ve Schalke ile kıyaslayabilirim. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarında burada değildim. Buraya geleli 14 gün oluyor. Geçmişte ne oldu, bunu yargılayamam ama bu turnuva daha iyi olur diyemem. Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık ben ve oyuncularım üzülmezdik. Her zaman maksimumu istiyoruz. Avrupa Ligi'nde seviye her zaman üst düzey. Bu turnuvayı seviyorum. Bu turnuvada olmaktan dolayı mutluyum."

"İstediğim seviyeden çok uzaktayız"

Domenico Tedesco, takımının istediği seviyeden uzak olduğunu vurguladı.

Bahane aramadıklarını belirten genç teknik adam, şunları kaydetti:

"İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik. İyi diziliş sergileyemedik. Son maçlarda çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ekibimin ve benim işim bunu çözmek. Son dönem zorlu geçti. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor. çok fazla işimiz var. Çok fazla analiz yapıyoruz. Oyunculara dürüst oluyoruz. Bunu saklamaya gerek yok. Adımlar atmamız gerek. İstediğimiz gibi oynamak için çok çalışmamız gerekiyor."

Dinamo Zagreb'i analiz ettiklerini anlatan Tedesco, "Futbol oynamak isteyen, cesur ve ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Ligde Trabzonspor karşısında iyi denebilecek bir performans sergilediklerini belirten Domenico Tedesco, "Trabzonspor'a karşı kazandık, çok baskı vardı. İkinci maçımızda iyi değildik ama kazanmaya çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için aşağıya inmeniz gerekiyor. Başlangıçta işler iyi olsaydı teknik adam değişikliğine gerek kalmazdı. Problemler var. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler var, bu bir gerçek. Bunları çözmek için çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu sergilememiz gereken bir süreç. Cesur ve dominant oynamamız gerekiyor. Her zaman böyle oynamalıyız. Bunu uygulamak için adım adım gitmemiz gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Milan Skriniar: "Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, yarın kazanarak sarı-lacivertli camiaya pozitiflik katmak istediklerini aktardı.

Son zamanlarda alınan kötü sonuçlarla baş etmeleri gerektiğini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Son iki maçta aldığımız sonuçlar ve performansımız istediğimiz gibi değildi. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Yarın güzel bir maç beklediğinin altını çizen Skriniar, "Dinamo Zagreb, Hırvatistan'ın en büyük kulübü ve çok iyi taraftarları var. Bu duruma alışkınız çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor." ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar, Dinamo Zagreb maçına odaklanmak istediklerini belirterek, "Biliyorsunuz, çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür. Ancak biz buradayız; antrenmanımızı yaptık ve maçımıza odaklandık. Yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Ama şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maça odaklanmak. Ondan sonra diğer konulara zaman kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli savunma oyuncusu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz."