Filistinliler Çin kameralarıyla izleniyor

İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e kurduğu kamera sistemlerinin, Çin’in Uygur azınlığa yönelik kullandığı gözetleme teknolojilerini üreten Hikvision tarafından üretildiği ortaya çıktı.

Independent Türkçe’nin haberine göre Doğu Kudüs’ün Silvan bölgesinde yaşayanların aktardığına göre, İsrail polisinin kurduğu kameralar tüm sokakları, hatta bazı evlerin içlerini dahi görebiliyor. Konuyla ilgili Guardian’a konuşan Doğu Kudüs sakini Sara, “Artık kendi evimizdeyken bile evdeymiş gibi hissetmiyoruz. Tüm günü tamamen giyinik şekilde geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ve Birleşik Krallık’ta kara listede

Uluslararası Af Örgütü’nün “Otomatikleştirilmiş Apartheid” başlıklı raporuna göre, Kudüs’ün ana girişi olarak kabul edilen ve Filistinlilerin tek toplanma noktası olan Şam Kapısı, kentte sıkı şekilde izlenen noktalardan biri. Rapora göre İsrail polisi, buradan yolu geçen her Filistinliyi dikkatle inceleyerek, çeşitli değerlendirmeler yapıyor. Doğu Kudüs’e kurulan bu gözetleme sistemlerinin mimarıysa, Çin merkezli Hikvision şirketi. Dünyanın en büyük kamera sistemi üreticilerinden olan şirket, Pekin’in ülkedeki Uygur azınlığa yönelik uygulamalarına da ekipman sağladığı için ABD ve Birleşik Krallık tarafından “kara listeye” alınmıştı. Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre, Doğu Kudüs’ün tarihi şehir merkezinde Hikvision’a ait onlarca kamera sistemi bulunuyor. Bu kameralardan bazılarıysa bölgedeki Yahudi yerleşimciler tarafından kontrol ediliyor. Rapor, Batı Şeria’daki kameralarda yüz tanıma sistemlerinin kullanılıp kullanılmadığını net olarak teyit etmese de, araştırmayı yürütenler kameraların İsrail polisinin Mabat 2000 ismini verdiği yüz tanıma ağıyla birlikte kullanıldığını düşünüyor.

Kısıtlamak için kullanılıyor

Uluslararası Af Örgütü’nün yapay zeka ve insan hakları araştırmacısı Matthew Mahmudi, “Neticede Filistinlilerin, her adımlarının izlendiğini bilmek için yüz tanıma sistemli kameraları görmesine gerek yok. Bu teknolojiler Filistinlilerin hareketlerini kısıtlamak için kullanılıyor. Yani, hareket kabiliyetiniz, işe, eğitime, sağlık tesislerine erişim imkanınız yapay zeka temelli gözetlemelerle zaptediliyor” diye konuştu. 2021’de Washington Post’tun ortaya çıkardığı Wolf Pack isimli veritabanında, Batı Şeria’daki 3 milyon Filistinlinin tamamının resimlerinin ve bilgilerinin yer aldığı anlaşılmıştı. Mahmudi konuyla ilgili açıklamasında, “Teknolojinin Silvan gibi yerlerde Filistinlileri Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı direnişten caydırmak için nasıl kullanıldığını görüyoruz. Aile yaşamları ve sıradan günlük hareketleri bile, bu her zaman ve her yerde olan gözetleme sistemlerinin gözünde bir direniş eylemine dönüşebiliyor. Bu durum Filistinlilere uygulanan apartheid’i de gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Haber Merkezi