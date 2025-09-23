Tüketici güveni Eylül’de geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 83,9’a geriledi.

Ağustos ayında endeks 84,3 seviyesindeydi. Endeksin 100’ün altında kalması, tüketici güveninde kötümserliğin sürdüğüne işaret ediyor. TÜİK, endeksin 0 ile 200 arasında değer alabildiğini, 100’ün altındaki seviyelerin genel olarak tüketici güveninde kötümserliği yansıttığını belirtiyor. Gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi de Eylül ayında azalarak 78,0 seviyesine indi. Ağustos ayında bu beklenti 78,4’tü. Haber Merkezi

