Fransa, eylül ayında ''Filistin Devleti''ni resmi olarak tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti.

Derhal ateşkes sağlanması, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Macron, "Aynı zamanda Hamas’ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Orta Doğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.

Sorunun çözümü konusunda “başka bir alternatifin olmadığını” kaydeden Macron, “bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları” bulunduğunu söyledi.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısından Macron'a teşekkür

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığı açıklamasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şeyh, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektupta ülkesinin kararlı duruşunu vurgulayarak, Filistin devletini eylül ayında tanıma niyetini teyit ettiği için teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu tutum, Fransa'nın uluslararası hukuka bağlılığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkına verdiği desteği temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunan Şeyh, Filistin devletini tanıması için Fransa ile birlikte gösterdiği büyük çabadan dolayı Suudi Arabistan'a da teşekkür etti.

İrlanda, Fransa'nın kararını memnuniyetle karşıladı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Harris, X'teki hesabından, Macron'un Filistin Devleti'ni tanıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eylülde (Filistin'i) tanıyacağı açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu adımın iki devletli çözüme önemli katkı sunacağını kaydeden Harris, bunun İsrailli ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik için tek yol olduğuna vurgu yaptı.

Harris, 28-30 Temmuz'da New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı'nın önemli bir adım olacağına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Macron'un da dediği gibi barış mümkün. Herkesi acil ateşkesi, esirlerin salıverilmesini ve gerekli insani yardımın Gazze'ye girişini sağlamak üzere çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İrlanda ise Norveç ve İspanya'yla birlikte 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

ABD, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın kararını eleştirdi.

Rubio, açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" savunan Rubio, ayrıca bu kararın "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" niteliğinde olduğunu ileri sürdü.