Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Yolcuların ve mürettebatın tamamı öldü

Rusya'nın Amur bölgesinde düşen "An-24" tipi uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının öldüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) ait Mi-8 tipi helikopterle yapılan arama çalışmaları sırasında, uçağın gövdesi bulundu. Uçakta yangın var. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru gidiyor." ifadeleri kullanıldı. Rus haber ajansı Tass'ın acil servislere dayandırdığı haberinde ise düşen uçağın Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında bulunduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamı öldü. Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtiliyor. AA

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.