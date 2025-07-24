Ezher: Dünya vicdanı harekete geçmeli - 'Sessiz kalırsak aynı akıbeti yaşarız'

Mısır’daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İsrail’in sürdürdüğü soykırımı durdurmak için dünya vicdanlarının derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin'

İhlâl edilmedik hukuk kalmadı

Mısır’daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri ölümcül açlıktan kurtarmak için acil küresel çağrıda bulunarak, İsrail’in sürdürdüğü soykırımı durdurmak için dünya vicdanlarının derhal harekete geçmesini talep etti. Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’de Filistinlilere yönelik devam eden katliamın gölgesinde insan vicdanının tehlikede olduğunu belirterek, İsrail’e silah yardımı yapan veya kararlarla destekleyen herkesin bu suça doğrudan ortak olduğu konusunda uyardı. Ezher Şeyhi Tayyib, dünyanın özgür, akılcı ve bilge insanlarının yaşayan vicdanlarına, Gazze halkını, “İsrail’in tarihte eşi benzeri görülmemiş bir güç ve vahşetle dayattığı” açlıktan kurtarmaları çağrısında bulundu.

İsrail’i cesaretlendirenler soykırımın suç ortağıdır

İsrail’in, bir lokma ekmek veya bir yudum su arayışında olan Gazze halkını kasıtlı olarak aç bıraktığını, yerinden edilmiş kişilerin barındığı yerleri ve “ölüm tuzakları” olarak nitelenen yardım dağıtım merkezlerini kurşunlarla hedef aldığını vurgulayan Tayyib, “İsrail’e silahla destek veren veya ikiyüzlü kararlarla ve sözlerle onu cesaretlendiren herkes bu soykırımın ortağıdır” ifadesini kullandı. Tayyib, küresel sessizlik ile uluslararası toplumun savunmasız Filistin halkına destek vermekten geri durmasını ve Gazze halkının yerinden edilmesine yönelik her türlü çağrıyı reddettiklerini ve İsrail’in işlemeyi sürdürdüğü suçu kabul eden veya bu suça ortak olan herkesi tamamen sorumlu tuttuklarını ifade etti.

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Sessiz kalırsak aynı akıbeti yaşarız

Moritanyalı İslâm âlimi Muhammed Hasan Dedu eş Şankıti, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin halkına yönelik soykırıma sessiz kalan yöneticileri eleştirerek, İslam ümmetine birlik çağrısında bulundu.

Âlim, harekete geçilmezse felaketin tüm İslâm dünyasını etkileyeceğini vurguladı. Dedu eş Şankıti, “Hep birlikte harekete geçmeliyiz. Herkes elinden geleni yapmalıdır. Herkes bilmelidir ki bu, Allah’ın hepimize gönderdiği bir imtihandır” ifadelerini kullandı. Daily Ummah’ın haberine göre Dedu eş Şankıti, “Bu sınavda başarısız olan, günü geldiğinde açlığa, aşağılanmaya, öldürülmeye ve yok edilmeye maruz kalacaktır, tıpkı bugün Filistin halkımıza yapıldığı gibi” dedi.

Haber Merkezi