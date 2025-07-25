Yangınlar atom bombası gibi

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara yangınların Hiroşima’daki atom bombasına eş değer enerji ürettiğini kaydetti.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve 10 görevlinin şehit olduğu orman yangını, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara’nın orman yangınlarıyla mücadelede eğitim altyapısına ilişkin uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.

İki hafta önce İlke TV’ye misafir olan Özkara, orman yangınlarının sadece anlık değil, uzun soluklu bir hazırlık ve tecrübe gerektirdiğini vurgulamıştı. Yangınla mücadelede eğitimli personel ve yerel iş birliğinin hayatî önemde olduğunu belirten Özkara, 2018 yılında kapatılan İzmir Buca Orman Eğitim Merkezi’nin eksikliğine dikkat çekerek şunları söylemişti: “400 hektardan büyük bir yangın 6 saat içinde Hiroşima’ya atılan atom bombasına eş değer enerji üretir. Havadan bırakılan suyun alevlere ulaşmadan buharlaştığını biliyoruz. Bu nedenle yangınlara müdahalede bilgi, deneyim ve koordinasyon çok önemlidir. Buca’daki eğitim merkezi, yangınla mücadelede herkesin tecrübe kazandığı bir yerdi. Böyle bir merkez neden kapatılır? Orman yangınıyla mücadele devamlılık ister. Hazırlık yapılmazsa, acı sonuçlar kaçınılmaz olur.”

Güçlü bir işbirliği kurulmalı

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarıyla etkin mücadele için mahalle idareleri, büyükşehir belediyeleri ve devlet kurumları arasında güçlü bir işbirliği kurulması gerektiğini vurguladı. 2021 yılında yaşanan büyük yangın felaketlerinden ders çıkarılmadığını belirten Özkara, o dönemde de benzer uyarılar yaptıklarını hatırlattı.

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Bir an önce yeşil sıkıyönetim ilân edilmeli

Haziran ayında şiddetlenen orman yangınları bu ay 60’tan fazla noktada binlerce hektarlık alanı kül etti. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yangın çalışmaları sürüyor.

Emekli öğretim üyesi yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış, Ağustos ayında daha büyük yangınların kapıda olduğunu söyledi.

Alkış, “Ağustos ayında tabiat daha kuru hale geliyor. Derhal önlem alınmazsa durum daha vahim olacak” dedi. Yangınların çıkış sebeplerinden ilkinin iklim krizi olduğunu savunan Dr. Alkış, şu uyarılarda bulundu: “Ancak insan etkisi çok büyük. Bu noktada devletin kontrolü arttırması gerekiyor. Bir an önce yeşil sıkıyönetim ilan edilmeli. Haziran başından Eylül sonuna kadar ormanlara giriş çıkışlar kısıtlanmalı”

Haber Merkezi