Mustafa Ataç dualarla uğurlandı

Bandırma’da beyaz eşya ticaretiyle uğraşan, uzun süre Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti saflarında siyasete atılanve bir dönem Bandırma Belediye Meclis Üyesi olarak da vazife yapan Mustafa Ataç, 23 Temmuz 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bandırma’nın Mustafa Ataç’ı Bandırma’da Risale-i Nur hizmetleriyle de meşgul olan, Balıkesir il temsilcisi olarak Temsilciler toplantılarına da katılan Mustafa Ataç’ın cenaze namazı dün Bandırma Haydar Çavuş Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra dualarla defnedildi. Yeni Asya AŞ’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Dr. Osman Ataç’ın da ağabeyi olan Mustafa Ataç, yardımseverliği ve istikametli çizgisiyle de tanınıyordu. Bu vesile ile Ataç ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. İstanbul - Aslan Özdemir

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