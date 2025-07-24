İhlâl edilmedik hukuk kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar’ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Guterres: Son derece vahşi bir katliam daha yapan İsrail'i en güçlü şekilde kınıyorum!

Pakistan’ın, başkanlığını kullanarak tüm üye ülkeleri küresel barış arayışında bu araçlardan tam anlamıyla yararlanmaya teşvik eden karar tasarısı sunmasını takdirle karşıladığını dile getiren Guterres, “Buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Dünya genelinde uluslararası hukukun, insan hakları hukuku, mülteci hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve BM Şartı dahil, açıkça ihlal edildiğine ya da tamamen görmezden gelindiğine şahit oluyoruz, üstelik hiçbir hesap sorulmadan” dedi.

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Söz bitti, harekete geçilmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye insanî yardımın “serbest, güvenli ve hızlı” şekilde ulaştırılması, uluslararası hukukla uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze’de insanî yardım bekleyenleri hedef almasına tepki gösteren von der Leyen, “Gazze’den gelen görüntüler tahammül edilemez (halde). Gazze’deki siviller çok uzun süredir çok fazla acı çekiyor. Bu durum artık sona ermeli” açıklamasını yaptı. Von der Leyen, sivillerin asla hedef alınamayacağını vurgulayarak, İsrail’in AB ile Gazze’deki durumu iyileştirmeye yönelik yaptığı anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.