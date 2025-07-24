"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Avrupa Parlamentosu'ndaki 60'dan fazla milletvekilinden İsrail'e karşı acil toplantı talebi

24 Temmuz 2025, Perşembe 17:00
Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e karşı önlem alınması için Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının acil toplanması talebinde bulundu.

'AB'nin İsrail'e yaptırım kararı al(a)maması "hayal kırıklığı" - 'AB'nin itibarı ve 27 ülkenin birliği risk altında'

 

AP'nin Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 60'dan fazla milletvekilinin, konu hakkında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a mektup gönderdiğini bildirdi.

Buna göre, milletvekilleri mektupta, Gazze'deki "korkunç" insani durum, İsrail'in yardım dağıtım noktalarında Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmesi ve bu saldırılar sonucu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Tel Aviv'e karşı "acil önlem" alınmasını talep etti.

Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi amacıyla AB ile İsrail arasında 10 Temmuz'da varılan anlaşmadan sonra bölgede "somut değişiklik" görülmediğini belirten milletvekilleri, Gazze'deki çocuklar açlıktan ölürken AB'nin buna "zayıf sözler ve eylemsizlikle" yanıt verdiğini vurguladı.

Milletvekilleri, tarihin AB'nin Gazze'deki açlık ve soykırım karşısında sergilediği "sessizlik ve suç ortaklığını" hoş görmeyeceğini kaydederek, "Avrupa vatandaşları gerçek eylem talep etmek için seslerini yükseltiyor. Seçilmiş temsilcileri olarak, artık çifte standartların, sessizliğin ve suç ortaklığının sona ermesi gerektiğini sizlere bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kallas'a Tel Aviv'e karşı önlem alınması için AB dışişleri bakanlarını acil toplaması, bu ülkeye ve İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na karşı yaptırım tekliflerinde bulunması ve İsrail'den silah ihracatı veya ithalatına ambargo uygulamaları talebiyle üye ülkelere baskı yapmasını talep eden milletvekilleri, "Harekete geçmediğimiz her gün, Gazze'deki Filistinlilerin açlıktan ölmeye veya öldürülmeye terk edildiği bir gün daha demektir. Şimdi harekete geçmek gerekiyor." çağrısı yaptı.

AB dışişleri bakanları, İsrail'e yaptırım ve Ortaklık Anlaşması'nın tamamen ya da kısmen askıya alınması gündemiyle 15 Temmuz'da toplanmış ancak bakanlar, İspanya, İrlanda ve Slovenya gibi ülkelerin bu yöndeki çağrısına rağmen anlaşmanın askıya alınması konusunda uzlaşamazken, özellikle Almanya ve Avusturya gibi ülkelerin itirazı nedeniyle Tel Aviv'e yönelik herhangi bir yaptırım kararı da almamıştı.

Bu hamle birçok uzman ve sivil toplum kuruluşu tarafından eleştirilirken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, AB'nin yaptırım kararı almamasını Tel Aviv için "diplomatik zafer" olarak nitelemişti.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu'ndaki 60'dan fazla milletvekilinden İsrail'e karşı acil toplantı talebi

    Konut fiyatlarındaki reel düşüş devam ediyor

    Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapılacak

    50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık gözlemlendi

    Tayland-Kamboçya sınırında çıkan çatışmada 12 sivil öldü

    İdlib'de silah deposunda patlama oldu: 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

    Türkiye'de ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde orman yangını riski devam ediyor

    İstanbul'da günlük su tüketim rekoru kırıldı

    Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Yolcuların ve mürettebatın tamamı öldü

    Yoksa mesleğinizi mi kaybettiniz?

    Yollar bozuk, turistler şikâyetçi - Yetkililerden ilgilenilmesi istendi

    Ezher: Dünya vicdanı harekete geçmeli - 'Sessiz kalırsak aynı akıbeti yaşarız'

    İhlâl edilmedik hukuk kalmadı

    Gıda tırlarına yaklaşanlar vuruluyor

    'Köprü devredilmedi, yükü milletin sırtında'

    Petrol kurnazlığı pahalıya patladı

    Camiye gelen çocuklar mutlu

    39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda hafız oldu

    İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Petrol kurnazlığı pahalıya patladı
    Genel

    39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda hafız oldu
    Genel

    'Köprü devredilmedi, yükü milletin sırtında'
    Genel

    Eskişehir’e sevk - Üstadın Hayatı-3
    Genel

    Gıda tırlarına yaklaşanlar vuruluyor
    Genel

    Ezher: Dünya vicdanı harekete geçmeli - 'Sessiz kalırsak aynı akıbeti yaşarız'
    Genel

    Yollar bozuk, turistler şikâyetçi - Yetkililerden ilgilenilmesi istendi
    Genel

    İslâm âlimlerinden Gazze için seferberlik çağrısı - 'Kardeşlerimize yardım etmemize izin verin'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.