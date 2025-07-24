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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

'Köprü devredilmedi, yükü milletin sırtında'

24 Temmuz 2025, Perşembe 12:27
Gazeteci İbrahim Kahveci, işletme süresi 19 Ağustos 2023’te dolmasına rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hâlâ devlete devredilmediğini belirterek, müteahhit firmaya Sarıyer-Kilyos Tüneli bahanesiyle en az 4 yıl daha işletme hakkı verildiğini söyledi.

Kahveci, bu tünelin maliyetinin faizli hâliyle en fazla 700 milyon dolar tutacağını, buna karşılık kamu kaynaklarından 3,7 milyar dolar yani bugünkü değerle 143 milyar lira aktarıldığını vurguladı.

143 milyar liranın hesabı neden sorulmuyor?

Kahveci, küçük çaplı yolsuzluk iddialarının peşine düşülürken milyarlarca liralık kamu zararının görmezden gelindiğini  savunarak, "Köprünün altındaki Beykoz Belediyesinde 1 milyon liranın hesabını soran iktidar, her nedense kendi müteahhidine verdiği bu ek 143 milyar liranın hesabını sormuyor. Soranlara da ‘ticarî sır’ deyip geçiyor. Not: Neden şişirilmiş köprü maliyetinden bile yüksek ek kıyak için bahane edilen Sarıyer-Kilyos Tüneli için ihale açılmadı? Köprüyü devlete alırsın, tünelin parasını zaten köprü kat be kat fazlası ile öderdi… Acaba amaç neydi? Ya da bu kıyaklar kime gidiyor? Sizce durum nedir?" dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

 

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