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Gazze yanarken İsrail’e stant! - İsrailli firmalar İstanbul'daki fuara alınmamalıydı

25 Temmuz 2025, Cuma 16:37
Gazze’ye yönelik soykırımın sürdüğü bir dönemde İsrail savunma sanayisine Türkiye’de fuar alanı verilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

İKİ YÜZLÜLÜK TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) İsrail menşeli savunma firmalarına yer verilmesi kamuoyunun tepkisini çekti. İsrail’in Gazze’de aylardır devam eden sivil katliamlarına rağmen, bu firmalara Türkiye’de stant açma imkânı tanınması, “ikiyüzlü tavır” eleştirilerine yol açtı.

TÜRKİYE YAPTIRIMA YANAŞMAMIŞTI

Fuarda İsrail’i protesto eden vatandaşların gözaltına alındığı yönündeki bilgiler, tepkileri daha da arttırdı. Fuara izin verilirken, İsrail’in savaş suçlarına ortak olan firmalara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması hem vicdanlarda, hem hukuk zemininde soru işaretleri doğurdu. Türkiye, daha önce de Bogoto'da dü-zenlenen Lahey Zirvesinde kınama bildirisine imza atmış, ama yaptırıma yanaşmamıştı.

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Gazze yanarken İsrail’e stant

İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) İsrail menşeli savunma firmalarına yer verilmesi kamuoyunun tepkisini çekti.

İsrail’in Gazze’de aylardır devam eden sivil katliamlarına rağmen, bu firmalara Türkiye’de stant açma imkânı tanınması, “ikiyüzlü tavır” eleştirilerine yol açtı. Fuarda İsrail’i protesto eden bazı vatandaşların gözaltına alındığı yönündeki bilgiler, tepkileri daha da artırdı. Fuara izin verilirken, İsrail’in savaş suçlarına ortak olan firmalara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması, hem vicdanlarda hem hukuk zemininde soru işaretleri doğurdu.

“Bu yeni bir Boraltan’dır!”

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yaşananları sert bir dille eleştirdi.

Dilipak “Eğer ülkenizdeki bir fuarda İsrail savunma sanayiine stand veriyor, İsrail’i kınayanları gözaltına alıyorsanız bu yeni bir Boraltan’dır. Bu utancı bu millete yaşatmayın. Chabat’ı ağzınıza almıyorsunuz, katillere silah verenleri misafir ediyor, İsrail’de askerlik yapıp bu suça iştirak edenler hakkında işlem yapmıyor, ticarete devam ediyorsunuz. Kınama mesajlarından öte bir şey yok!” ifadelerini kullandı.

Boraltan Köprüsü Olayı Nedir?

Boraltan Köprüsü Olayı, 1945’te Sovyetler Birliği’nden kaçarak Iğdır yakınlarındaki Boraltan Köprüsü üzerinden Türkiye’ye geçen yaklaşık 146 Azerbaycan Türkü’nün, Sovyetlerle ilişkilerin bozulmaması gerekçesiyle iade edilmesiyle yaşandı. “Bizi siz öldürün, Sovyetlere vermeyin” demelerine rağmen teslim edilen bu kişiler, sınırda infaz edildi. Olay, Türkiye kamuoyunda derin bir vicdan yarası olarak hafızalara kazındı.

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