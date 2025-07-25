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25 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Ayasofya’ya 5 yılda 40 milyon ziyaretçi

25 Temmuz 2025, Cuma 09:16
İstanbul’un fethinden sonra cami olarak kullanılan, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından geçen 5 yılda yaklaşık 40 milyon kişiyi ağırladı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, şunları kaydetti: “Camiyi ziyarete gelip Müslüman olmak isteyenler İstanbul Müftülüğüne yönlendiriliyor ve orada resmî ihtida töreni gerçekleştiriliyor. Törende önce İslâm’ın inanç esasları anlatılıyor, ardından kelime-i şehadet getiren kişi Müslüman oluyor” Arpaguş, 5 yıl önce camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Camii’ne gelen ziyaretçilerle ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 24 Temmuz 2020’de açılmasından itibaren gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden ziyaret etmek ve ibadet etmek amaçlı, yerli ve yabancı ziyaretçiler bağlamında bugüne kadar yaklaşık olarak 40 milyon ziyaretçi ağırlandı. Son yıllarda, özellikle pandemi sonrası yıllarda ciddi bir rağbet var. Her yıl yaklaşık 10-15 milyon arasında bir ziyaretçiyle artık günümüzde 40 milyonu yakalamış durumdayız.”

Haber Merkezi

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