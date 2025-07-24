İdlib'de silah deposunda patlama oldu: 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu. Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi. AA

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