ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze’de bu kış da çetin geçecek

11 Kasım 2025, Salı 23:17
Gazze Belediyesi, kış aylarının başlamasıyla bölgedeki insanî felâketin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 yıl süren ve şehrin altyapısında büyük yıkıma yol açan İsrail soykırımının ardından, Gazze’nin ağır insanî şartlar altında kışı karşıladığı belirtildi.

Binlerce Gazzeli "acil" çadır bekliyor: "Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"

 

Açıklamada, “Şehir, altyapıdaki yıkım ve kitlesel yerinden edilme sebebiyle büyük bir felâket yaşıyor. Bu durum, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte daha da kötüleşebilir.” ifadesine yer verildi.

Belediye, kış aylarının yaklaşmasıyla Gazze’deki halkın kaygılarının arttığını, şehrin altyapısının büyük ölçüde tahrip olması sebebiyle sel ve taşkın riskinin de yüksek olduğunu vurguladı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, daha önce yaptığı açıklamada, “Gazze’de 288 bin ailenin evlerini kaybettiğini ve sokaklarda, açık alanlarda yaşadığını” belirtmişti.

***

Vahşette son rakamlar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde, Ekim 2023’te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 176’ya yükseldiği bildirildi. Söz konusu tarihten bu yana can verenlerin sayısının 69 bin 176’ya ve yaralı sayısının 170 bin 690’a çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 Filistinlinin şehit edildiği, daha önce ölen 6 kişinin cenazelerine ulaşıldığı kaydedildi. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında 241 kişinin şehit olduğunu, 619 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 528 kişinin naaşlarının çıkarıldığı belirtildi.

***

İsrail 5 bin çocuğu sakat bıraktı

Gazze Şeridi’nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze’de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze’de kaydedildiğine işaret edildi. Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış sebebiyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze’de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.

AA

