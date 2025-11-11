MSB: Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor - Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağının enkazına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Enkaza ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. İlgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Çalışmaları yakından takip ediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Dışişleri Bakanı Fidan: Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya, Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun."

İletişim Başkanı Duran'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK Başkanı Daniş'ten düşen askeri kargo uçağına ilişkin medya kuruluşlarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."

Daniş, RTÜK olarak kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti.

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin şehit olduğu haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Gürcistan'dan açıklama

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.