Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Antlaşma yaptığınızda, Allah’ın ahdini yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah işlediklerinizi bilir. Nahl Suresi: 91 HADİS: Çokça secde etmeye bak. Çünkü sen Allah için bir defa secde ettiğinde Allah mutlaka o secde ile seni bir derece yükseltir ve bir günahını düşürür. Camiü’s-Sağir, No: 2675

