İş adamları yeni yıldan da ümidi kesti

Yüksek enflasyon, faiz ve kur baskısındaki sanayici önünü göremiyor, her ay bütçesini güncelliyor. Yeni yıldan ümidi kesen iş insanları, 2026’nın da zor geçeceği uyarısını yapıyor.

İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

Enflasyonla mücadelede yaklaşık 2.5 yıldır uygulanan yüksek faiz, düşük kur politikası, hemen hemen her sektörde üretim adetlerini, maliyetleri ve planları değiştirdi. İflaslar artarken, fabrikalar kapanırken, iş insanları bütçelerinde ayda bir değişikliğe gittiklerini söyleyerek 2026’nın da zorlu geçeceğine dikkat çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı İsmail Gülle, üretimde kârsızlığa dikkat çekerek, “Kâr yoksa işi sürdürülebilmek zorlaşıyor” dedi. “Yüksek faizin etkilerini iflaslarda, konkordatolarda görüyoruz” ifadelerini kullanan Gülle, “Biz, ‘enflasyon yüzde 28’e, 30’a gelir, faizde de indirim olur, pozitif bir ivme ile 2026’ya hedef bazında gireriz’ diyorduk. Hedeften çıkıldı” diye konuştu.

‘SİYASETİN ETKİSİ VAR’

Sözcü’de yer alan habere göre Gülle, 2026’ya ilişkin öngörüsünü ise “2026’yı taşıyana artık hiçbir şey olmaz. Kurşun sıksan ölmez. 2026’nın gündemi de daha sıkı para politikasının getirdiği konular olacak” cümleleri ile özetledi. “Kurda denge sağlansaydı, bu kadar büyük bedeller ödenmezdi, bu kadar büyük hezeyan olmazdı. Asgari ücret bu kadar tartışılmazdı” açıklamasını yapan Gülle, enflasyonu tetikleyen sadece ekonomik şartlar mı yoksa siyasî şartlar mı sorusuna ise “Siyaset enflasyonu ne kadar etkiler, mutlaka etkisi var. Siyaset, bu tür kararları alıyor” cevabını verdi.

‘Enflasyonla mücadele tamamlanmalıydı’

Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, 2026’da globalde rekabet eden şirketler için sıkıntılı sürecin devam edeceğini söyledi. “Biz, her ay bütçe yapıyoruz. Ekonominin kendi doğal kulvarında akmadığı bir yerde yürümeye çalışıyoruz ve biz de manueldeyiz” açıklamasını yapan Dalgakıran, “Türkiye’nin bugün yaşadıkları, geçmiş dönemden farklı. Türkiye’nin problemi globalde rekabet eden sanayi şirketlerinin yaşadığı sorunlar” dedi. Enflasyonla mücadele sürecinin uzaması ile ilgili de Dalgakıran, “Geçmiş kriz dönemlerinde, uzun vadede çözülmeye çalışıldığı zaman program başarılı olmadı” diyerek, enflasyonla mücadele sürecinin daha kısa sürede tamamlanmış olması gerektiğini belirtti.

