ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Türkiye’de yazılı hukuk büyük ölçüde askıda

10 Kasım 2025, Pazartesi 12:00
Yazar İsmet Berkan, Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkeme kararını değerlendirerek, Türkiye’de hukuk devletinin temel ilkelerinin zedelendiğini belirtti.

10Haber yazarı İsmet Berkan, Anayasa Mahkemesi’nin Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ‘Yeniden yargılanmalı’ kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını değerlendirerek, Türkiye’de hukuk devletinin geldiği noktayı sorguladı. Berkan, “Bir ülkede hukuk devletini, Anayasayı, Anayasayla konulan düzeni kim korur? Veya bu düzen nasıl korunur?” sorusunu yöneltti. Yazısında, “Yasa yapıcılar Anayasa ve Anayasal düzenin sadece cebir ve şiddet yoluyla yıkılmaya çalışılacağını varsaymış... Anayasayı uygulamayanlarla ilgili doğrudan bir tedbir geliştirmemiş” ifadelerini kullandı.

Anayasa korumasız kaldı

Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı sonrası yapılan itirazları hatırlatan Berkan, “Eğer HSK 13. Ağır Ceza heyetine disiplin uygulayacak olursa bu da önemli olur kuşkusuz. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmaması diye bir seçeneğin bulunmadığının herkese yüksek sesle hatırlatılması Türkiye’nin hukuk devletine geri dönmesi için bir şans olur” değerlendirmesinde bulundu. Ancak Berkan’a göre problem yalnızca bu değil: “Benim kafam Anayasanın korumasız olmasında, Anayasayı uygulamayanların yaptıklarının yanına kalması konusunda takılı kaldı.” 

Hukuk devleti günlük tercihlere bırakılamaz

Berkan, Ceza Kanunu’nda “mahkeme kararlarını uygulamama suçu”na dair doğrudan bir düzenleme olmadığını belirterek, geçmişte yürütme organının Danıştay kararlarını uygulamadığı örnekleri hatırlattı. Bu gibi durumlarda yargı kararlarına uymamanın “görevi ihmal” suçu olarak değerlendirildiğini aktardı. Ancak, “Peki ya mahkeme kararını uygulamayan bir başka mahkeme olursa? Böyle bir örneğimiz yok benim bildiğim kadarıyla” sözleriyle mevcut boşluğa dikkat çekti. Berkan yazısında, iktidarın Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakmaya hazırlandığı iddialarını hatırlatarak, “Kendine ‘hukuk devleti’ diyen hiçbir ülkede bir bireyin hapiste kalıp kalmaması iktidarın gündelik tercihleriyle olmaz.” ifadelerini kullandı.

“Suç sonradan icat edildi”

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer’in bu durumu “kayıt dışı hukuk” olarak nitelendirdiğini aktaran Berkan, “Türkiye’de yazılı hukuk büyük ölçüde askıda; neyin suç neyin suç olmadığını çoğu zaman önceden bilmiyoruz... Bugün suç olmayan bir şey yarın ansızın suç haline dönüşebiliyor.” dedi. Berkan, “Tuz da koktu” ifadesiyle özetlediği bu tabloyu, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay gibi isimlerin durumuyla ilişkilendirerek, “Yaptıkları önceden bir mahkemeye göre suç değildi, sonradan bir başka mahkemeye kararıyla suç haline geldi. Dosya aynı, kişiler aynı.” sözleriyle tamamladı. 

Haber Merkezi

