"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Gazze'de hala kıtlığa doğru gidiyoruz

26 Nisan 2024, Cuma 02:20
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırı ve işgal girişimlerinin devam ettiği Gazze'deki insani durum için "Hala kıtlığa doğru gidiyoruz." dedi.

Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

 

Skau, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Gazze'deki insani durumla ilgili sorularını cevapladı.

Gazze'deki durumla ilgili elindeki raporlara işaret eden Skau, "önemli bir değişiklik olmadığı sürece, mayısta bir kıtlık yaşanacağı" konusunda uyarıda bulundu.

Carl Skau, "Evet, bir artış, ilerleme var ama bu yeterli olmaktan uzak. Hacme, ürün çeşitliliğine ve gerçekten tutarlılığa ihtiyacımız var." diyerek, yardımların 3 günde bir değil günlük olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Hala kıtlığa doğru gidiyoruz. Kıtlığı önlemek için gereken paradigma değişikliğini henüz görmedik." ifadesini kullanan Skau, Refah'ta muhtemel bir askeri operasyonunun, gıda ulaşımına vereceği zararla ilgili "ciddi kaygılarını" dile getirdi.

Yardımları daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor"

Skau, Gazze'deki sivillere, gıda yardımlarının daha güçlü ulaştırılması yönünde İsrail hükümetinin nisanın başında verdiği taahhütleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun "devamlı olması gereğine" dikkati çekti.

Bu taahhütleri kesinlikle memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Skau, "Bazıları kısmen hayata geçirildi, bazıları uygulanmaya devam ediyor. Bölgeye getirebildiğimiz yardımlarda bir artış oldu. Kuzey'e erişim konusunda da bazı ilerlemeler kaydedildi." diye konuştu.

Skau, şu an Gazze'ye ulaştırılabilen yardımların "yeterli olmaktan çok uzak ve okyanusta bir damla" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

"Bu yardımları daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor." diyen Skau, bölgedeki ihtiyaç sahibi topluluklara ulaşabilmek için "biraz bağımsız hareket edebilmeye" ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de hala kıtlığa doğru gidiyoruz

    Ankara kitap fuarı bugün başlıyor

    Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkabilir

    Misyonu canlandırmak artık zaruret oldu

    Kimsesizlerin kimsesi olmak istiyoruz

    George Washington ve Georgetown üniversiteleri de Gazze'ye destek gösterilerine katıldı

    Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 95.7

    Tavuk eti fiyatlarına son 5 ayda yüzde 200 zam

    Geçinemedikleri için çalışıyorlar

    Çorlu davasında 9 ceza, 4 beraat

    Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama emri çıkabilir
    📷

    Şanlıurfa’da çocuk dergileri sergisi büyük ilgi gördü

    Filistin yanlılarına polis müdahalesi

    MB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı

    Birbirimize ihtiyacımız var

    İYİ Parti’den bir istifa daha

    Vize ambargosu mağdur ediyor

    Erdoğan: İsrail’le yoğun ticaret bitti

    Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP ne dedi, ne yaptı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-5
    Cevher İLHAN

    “Yandaşlar”ın seçim analizi!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Evlat babasından bir su istiyor!
    Şükrü BULUT

    Avrupa’da Ramazan, Halilullah’ın İbrahimîlere serilmiş sofrasıdır…
    Hasan ŞEN

    Güller beldesinin gülü Tahiri Mutlu
    Risale-i Nur'dan

    Baharda yeryüzü bir mahşer
    Genel

    Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkabilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.