"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

25 Nisan 2024, Perşembe 10:21
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da insani ihtiyacı karşılamak üzere 1,21 milyar dolar toplanması için "acil durum" çağrısında bulundu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gereken insani yardımlar için UNRWA'nın "acil durum çağrısı" yaptığı belirtildi.

UNRWA'nın "Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş insani krize çözüm bulmak ve şiddetin arttığı Batı Şeria'da ihtiyaçları karşılamak için 1,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğuna" dikkati çekildi.

Gazze'de 1,7 milyon, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ise 200 binden fazla Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilen açıklamada, UNRWA'nın "acil durum çağrısının ajansın yıl sonuna kadar yapacağı insani müdahaleyi kapsadığı" vurgulandı.

"Gazze'de savaşın izleri büyük ölçüde görülüyor, Batı Şeria'da da şiddet artıyor"

Açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ifadelerine de yer verildi.

Lazzarini, "Gazze'de savaşın izleri büyük ölçüde görülüyor, Batı Şeria'da da şiddet artıyor. Sağlık ve eğitim alanlarında hayat kurtarıcı insani yardım ve kalkınma hizmetleri sağlama konusunda UNRWA'yı desteklemek kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz aylar UNRWA'nın alternatifinin olmadığını kanıtladı." açıklamasında bulundu.

Gazze'de "uzun süredir geciken ateşkes" için çaba gösterme çağrısı yapan Lazzarini, "200 gündür süren barbarlık, kayıplar, çaresizlik ve endişe ile başka bir üzücü dönüm noktasına girerken, bu savaş yeni normal haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanana kadar, gittikçe artan insani ihtiyaçların karşılanması için UNRWA'nın her zamankinden daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım kuruluşu olduğu hatırlatılan açıklamada, 1 milyon Filistinlinin UNRWA'ya ait barınaklarda kaldığı, ajansın Filistinlilere gıda, temel sağlık hizmetleri sağladığı ve insani yardımların ulaştırılmasını koordine ettiği aktarıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın önceliğinin neredeyse nüfusunun tamamının yardıma muhtaç hale geldiği Gazze'ye gıda ve ihtiyaç duyulan malzemeleri getirmek olduğunun altı çizildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

    Neşriyat Temsilcilerimiz Malatya’da toplandı

    2024'te Orta Akdeniz'de 510 düzensiz göçmen öldü

    Arap Birliği: İsrail'e silah satışı durdurulsun

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

    Çimentoya 10 günde %43 zam

    Filistin kurtulmadan biz de bağımsız olamayız

    Ekonomi hukuka dönüşle düzelir

    AB: Gazze, Almanya'dan daha fazla tahrip edildi

    Sıcaklar yurt genelinde artmaya devam edecek

    Toplu mezar konusunda İsrail’e güveniyormuş

    ABD Senatosu TikTok’un yasaklanmasını kabul etti

    Jamaika Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı

    Kişi başı milli gelir 500 dolar düştü

    Ucuz telefon vaadi de sözde kaldı

    Emekli maaşında Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gazze'de yaşananlar "kesinlikle soykırım"

    Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı

    Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP devlet partisi oldu”
    Mikail YAPRAK

    Aldanmamak ve şaşmamak için..
    Süleyman KÖSMENE

    Fetih Suresinde gaybî müjdeler
    Sümeyra Önder Yıldız

    Yalnızlığın en kötüsü
    Osman ZENGİN

    Ereğli, Karaman, Ermenek hattından Zübeyir Gündüzalp Mevlidine…
    Genel

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-4
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.