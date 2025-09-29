Gazze’deki çadırlar barınmaya uygun değil

Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93’ünün çöktüğü, kullanılamaz hâle geldiği ve artık barınmaya uygun olmadığı belirtildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, “135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hâle geldi. İşgalci İsrail’in Mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka sebebiyle yeni çadır temin edilemiyor, insanî yardım malzemelerinin girişi engelleniyor” dedi. Sevabite, İsrail’in yaklaşık iki yıldır süren saldırılarında on binlerce çadırın doğrudan bombalanarak zarar gördüğünü, bir kısmının ise sıcak ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını söyledi. AA

