ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR

ABD-Arizona'da şiddetli yağışlar sellere sebep oldu: 4 kişi öldü

28 Eylül 2025, Pazar 11:57
ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi.

The Hill'in haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki sellerde 3 kişinin öldüğünü belirtti.

Kent yetkilileri, kaybolan kişilerin olduğunu ancak sayılarının bilinmediğini, bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Scottsdale İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Phoenix kentindeki sellerde bir kişinin öldüğü kaydedildi.

Yetkililer, sellerin olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

AA

