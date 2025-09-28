"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

"Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var"

28 Eylül 2025, Pazar 19:42
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal girişiminin ve yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nin de yer aldığı Orta Doğu bölgesinde, "harika" gelişmeler olabileceğine dair paylaşımda bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasına dair yeni gelişmelerin yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımının devamında, "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin öncesinde yapması dikkati çekti.

Bir süredir Gazze Şeridi'nde barışın sağlanması için Netanyahu'yu ikna etmeye çalışan ve Müslüman liderlerle konuşan Donald Trump, dün yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkanı, bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var"

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    İran’a yönelik BM yaptırımları yeniden başladı

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı!

    Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi

    Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!

    Kütahya-Simav'da 5,4 ve 4 büyüklüğünde iki deprem - AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

    ABD-Arizona'da şiddetli yağışlar sellere sebep oldu: 4 kişi öldü

    Konya’da panel günü

    Mersin-Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    “Bir Gün Peygamberimiz (asm) Gibi Yaşayalım” programına büyük ilgi

    Sıcaklar daha da düşecek

    "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi" İsrail basını tarafından paylaşıldı

    Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 49 şüpheli tutuklandı

    Mısır: "Yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağız

    Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''
    Genel

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Isparta Bediüzzaman Mevlidi bugün - Yoğun katılım bekleniyor
    Genel

    Konya’da panel günü
    Genel

    Kütahya-Simav'da 5,4 ve 4 büyüklüğünde iki deprem - AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır
    Genel

    “Bir Gün Peygamberimiz (asm) Gibi Yaşayalım” programına büyük ilgi
    Genel

    ABD-Arizona'da şiddetli yağışlar sellere sebep oldu: 4 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.