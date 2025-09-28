'Aile hekimliği sistemi çökmüş durumda'

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “İktidar yıllardır sağlıkta başarı hikâyesi anlatıyor bizlere ama gerçek şu: Önlenebilir hastalıklar ilerliyor, yurttaşlarımız çaresiz bırakılıyor. Birinci basamak sağlık sistemi alarm veriyor” dedi.
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, kronik hastalıkların yayıldığını belirterek, aile hekimliği sisteminin çöktüğünü öne sürdü. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti: “Ülkemizde kronik hastalıklar sessiz bir salgın gibi yayılırken; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları milyonların hayatını karartıyor. Bu yükü taşıması gereken aile hekimliği sistemi ise çökmüş durumda. Erken tanı konulamıyor, düzenli izlem yapılmıyor, tedaviler yarım kalıyor. Bir an önce bu korkunç tablonun önüne geçilmeli”
İstanbul - anka