"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

27 Eylül 2025, Cumartesi 19:26
Ürdün'e geçme umuduyla Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ne gelen çok sayıda Filistinli, geçişin geç ve kısa süreli olması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.

İsrail'in kapattığı ve bugün yeniden açılacağı duyurulan, işgal altındaki Batı Şeria'nın dünyaya açılan tek kapısı olan Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ne gelen Filistinliler, sınırdan yine geçemedi.

 

Dün, Filistin Geçiş ve Sınır Otoritesi, Kral Hüseyin Köprüsü'nün bugün 08:00-12:30 saatlerinde açık olacağını duyurmasına rağmen sınır belirtilen saatte açılmadı.

 

Sınırın açılacağının duyurulması üzerine bölgeye gelen Filistinliler, geçişin geç ve çok kısa süreli açılması nedeniyle mağdur oldu. Sınırda yoğunluk oluşurken 2 bin 500'den fazla Filistinli "Geçebilir miyiz?" ümidiyle saatlerce sıra bekledi.

Sınırda çalışan İsrailli görevlilerin grev yapması, 4 buçuk saat açık kalacağı duyurulan geçişin geç açılmasına bahane olarak gösterilirken sınır belirtildiği gibi 12:30'da tekrar kapatıldı.

Kral Hüseyin Köprüsü'nün açılmaması üzerine sınırı geçemeyen Filistinliler bölgedeki yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"İsrail makamlarının kasıtlı olarak uyguladığı aşağılama ile yaşıyoruz"

Ürdün tarafına geçmek için sıra bekleyen Filistinli Abdullah Rıdvan, oğlu Ömer'in Ürdün'deki bir hastanede ameliyat olması gerektiğini, ancak İsrail'in geçiş noktasını kapatmasıyla umutlarının yok olduğunu söyledi.

Rıdvan, oğlunun pazar günü ameliyat olması gerektiğini, buna karşın Ürdün'e geçemedikleri için ameliyat iptal mi olacak yoksa yeni bir tarih mi verilecek bilmediği için endişelendiğini belirterek, "Geçişin kapatılması her şeyin durması anlamına geliyor. Çünkü bu tek nefes alma yolumuz." diye konuştu.

Feyad Mansur ise, dördüncü kez Batı Şeria'dan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş yerine gitmeye çalıştığını, ancak başarısız olduğunu aktardı.

"İsrail tarafının her kapatma kararıyla hayatımız duruyor. İşverenimizin bu gecikmeyi anlayışla karşılamasını umuyoruz." ifadelerini kullanan Mansur, dün akşamdan beri eşiyle birlikte Filistin tarafında sıra beklediğini dile getirdi.

Uçak bileti olduğunu ve uçağı kaçırmaktan korktuğunu ifade eden Selame Samudi de "Perşembe akşamından beri boşuna sıra bekliyoruz. İsrail makamlarının kasıtlı olarak uyguladığı aşağılama ile yaşıyoruz." dedi.

Samudi, çok zor durumda olduklarını belirterek seyahat masrafları için çalıştıktan sonra İsrail'in kararı nedeniyle mağdur olduklarını kaydetti.

Kerim el-Sadi ise, İsrail'in 18 Eylül'de sınır kapısını kapatmasından bu yana ticaretinin durduğunu, dün akşam sınıra geldiğini, ancak İsrail'in yolcuları kabul etmediğini belirtti.

Sınır geçişindeki Filistin Polis Sözcüsü Velid Ganem ise geçiş noktasında bu sabahtan itibaren yoğun bir hareketlilik yaşadığını, ancak İsrail makamlarının otobüslerin geçişine izin vermediğini dile getirdi.

Netanyahu, sınır geçişini kapatma talimatı vermişti

Kral Hüseyin Köprüsü, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra açılmıştı.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, bu hafta sınırı ikinci bir talimata kadar tekrar kapatma kararı aldığını aktarmış ve bunu çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in uygulamaları nedeniyle bölgenin "açık hava hapishanesine" döndüğünü dile getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi | PANEL

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 29,87'ye kadar indi!

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!

    TikTok'tan sonra sıra X'te

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

    Almanya neden İsrail’in tarafında?-1

    Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz

    Gazze gündeme gelmedi

    Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

    “İşin özeti meşruiyet becayişi”

    Askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi
    Genel

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu
    Genel

    Global Sumud Flotilla - Military aircraft fly over Gaza aid flotilla for 2nd time in week
    Genel

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
    Genel

    TikTok'tan sonra sıra X'te
    Genel

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!
    Genel

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.