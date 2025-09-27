Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

Ürdün'e geçme umuduyla Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ne gelen çok sayıda Filistinli, geçişin geç ve kısa süreli olması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.

İsrail'in kapattığı ve bugün yeniden açılacağı duyurulan, işgal altındaki Batı Şeria'nın dünyaya açılan tek kapısı olan Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ne gelen Filistinliler, sınırdan yine geçemedi.

Dün, Filistin Geçiş ve Sınır Otoritesi, Kral Hüseyin Köprüsü'nün bugün 08:00-12:30 saatlerinde açık olacağını duyurmasına rağmen sınır belirtilen saatte açılmadı.

Sınırın açılacağının duyurulması üzerine bölgeye gelen Filistinliler, geçişin geç ve çok kısa süreli açılması nedeniyle mağdur oldu. Sınırda yoğunluk oluşurken 2 bin 500'den fazla Filistinli "Geçebilir miyiz?" ümidiyle saatlerce sıra bekledi.

Sınırda çalışan İsrailli görevlilerin grev yapması, 4 buçuk saat açık kalacağı duyurulan geçişin geç açılmasına bahane olarak gösterilirken sınır belirtildiği gibi 12:30'da tekrar kapatıldı.

Kral Hüseyin Köprüsü'nün açılmaması üzerine sınırı geçemeyen Filistinliler bölgedeki yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"İsrail makamlarının kasıtlı olarak uyguladığı aşağılama ile yaşıyoruz"

Ürdün tarafına geçmek için sıra bekleyen Filistinli Abdullah Rıdvan, oğlu Ömer'in Ürdün'deki bir hastanede ameliyat olması gerektiğini, ancak İsrail'in geçiş noktasını kapatmasıyla umutlarının yok olduğunu söyledi.

Rıdvan, oğlunun pazar günü ameliyat olması gerektiğini, buna karşın Ürdün'e geçemedikleri için ameliyat iptal mi olacak yoksa yeni bir tarih mi verilecek bilmediği için endişelendiğini belirterek, "Geçişin kapatılması her şeyin durması anlamına geliyor. Çünkü bu tek nefes alma yolumuz." diye konuştu.

Feyad Mansur ise, dördüncü kez Batı Şeria'dan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş yerine gitmeye çalıştığını, ancak başarısız olduğunu aktardı.

"İsrail tarafının her kapatma kararıyla hayatımız duruyor. İşverenimizin bu gecikmeyi anlayışla karşılamasını umuyoruz." ifadelerini kullanan Mansur, dün akşamdan beri eşiyle birlikte Filistin tarafında sıra beklediğini dile getirdi.

Uçak bileti olduğunu ve uçağı kaçırmaktan korktuğunu ifade eden Selame Samudi de "Perşembe akşamından beri boşuna sıra bekliyoruz. İsrail makamlarının kasıtlı olarak uyguladığı aşağılama ile yaşıyoruz." dedi.

Samudi, çok zor durumda olduklarını belirterek seyahat masrafları için çalıştıktan sonra İsrail'in kararı nedeniyle mağdur olduklarını kaydetti.

Kerim el-Sadi ise, İsrail'in 18 Eylül'de sınır kapısını kapatmasından bu yana ticaretinin durduğunu, dün akşam sınıra geldiğini, ancak İsrail'in yolcuları kabul etmediğini belirtti.

Sınır geçişindeki Filistin Polis Sözcüsü Velid Ganem ise geçiş noktasında bu sabahtan itibaren yoğun bir hareketlilik yaşadığını, ancak İsrail makamlarının otobüslerin geçişine izin vermediğini dile getirdi.

Netanyahu, sınır geçişini kapatma talimatı vermişti

Kral Hüseyin Köprüsü, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra açılmıştı.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, bu hafta sınırı ikinci bir talimata kadar tekrar kapatma kararı aldığını aktarmış ve bunu çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in uygulamaları nedeniyle bölgenin "açık hava hapishanesine" döndüğünü dile getirmişti.