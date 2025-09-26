"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

“İşin özeti meşruiyet becayişi”

26 Eylül 2025, Cuma 23:09
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamaları üzerinden AKP iktidarını hedef aldı.

Uysal, “Ortadoğu’da yüz yıl önce bir emperyalist kadastro geçti, bu mühendisliğin kendi kaderini kendisi belirleyen tek istisnası Türkiye’dir” dedi. Uysal, bölgedeki siyasî düzenlerin “meşruiyet açığı ve yöneticilerin zaafları” üzerine kurulduğunu belirterek, “Bu kırılganlıkları yönetmek ve iktidarlarını sürdürmek için küresel haydutlara ülkelerinin millî menfaatleri aleyhine bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye’nin de son 23 yıldır tüm hamasi nutukların örtemeyeceği gerçekliği maalesef bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

“Kuzuyla ağlayıp, kurtla yiyorlar”

Barrack’ın ifşa ettiği antlaşmalara dikkat çeken Uysal, “Boeing Uçak Antlaşması, 20 yıllık likit gaz antlaşması, ABD’ye uygulanan gümrüklerin kaldırılması karşılığı ‘meşruiyet becayişi’ işin özeti!” dedi. Trump’ın Erdoğan’dan Heybeliada Ruhban Okulu’ndan başlayarak “ev ödevleri” beklediğini söyleyen Uysal, “Siyasal İslâmcı AKP iktidarının pusulası oldum olası kuzuyla ağlamaktan, kurtla yemekten ibaretti” sözleriyle iktidarı eleştirdi. Uysal, Trump’ın politikalarına işaret ederek şu soruları yöneltti: “ABD, Suriye’de PKK/PYD’den desteğini çekti ve silâh mı bıraktırdık? Kudüs’ü başkent ilan eden, Gazze’deki soykırımı destekleyen Trump vaz mı geçti?”

ANKARA - MEHMET KARA

