ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Meşruiyet Trump’da arandı

29 Eylül 2025, Pazartesi 09:17
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi”nde konuştu.

Özel, “AK Parti’nin kalesi olan yerde meydan inliyor ‘Erdoğan istifa’ diye. Ne oldu? Meşruiyet uçtu, bitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump da arandı. Şimdi meydan istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan, Afyonluların elinden kurtarsın seni Donald Trump da göreyim. Ey Erdoğan altına sandalye sürmekle altından sandalye çekmekle olur olmaz övgüler dizmekle karşısına dizdiği bu memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla çok akıllıymış bunlar demekle olmuyor. Meydanlarda oluyor bu iş” dedi.

Afyon - Anka

