Meşruiyet Trump’da arandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi”nde konuştu.

Özel, “AK Parti’nin kalesi olan yerde meydan inliyor ‘Erdoğan istifa’ diye. Ne oldu? Meşruiyet uçtu, bitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump da arandı. Şimdi meydan istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan, Afyonluların elinden kurtarsın seni Donald Trump da göreyim. Ey Erdoğan altına sandalye sürmekle altından sandalye çekmekle olur olmaz övgüler dizmekle karşısına dizdiği bu memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla çok akıllıymış bunlar demekle olmuyor. Meydanlarda oluyor bu iş” dedi. Afyon - Anka

Okunma Sayısı: 332

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.