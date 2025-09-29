Yargı tarafsızlığına halel getirildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Türkiye’de yargının tarafsızlık ve bağımsızlığına halel getirildiği bir dönemden geçiyoruz.

Bizim en büyük güvencemiz ve devletin dini adalet değil mi? Devletin dini olmaz, devletin dini adalettir. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, şiddete uğrayan, cinayete maruz kalan kadının hakkını kim koruyacak? Bu insanları kim savunacak. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, şiddete uğrayan, cinayete maruz kalan kadının hakkını kim koruyacak? Bu insanları kim savunacak” dedi. Mersin - Anka

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.