Yargı tarafsızlığına halel getirildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Türkiye’de yargının tarafsızlık ve bağımsızlığına halel getirildiği bir dönemden geçiyoruz.
Bizim en büyük güvencemiz ve devletin dini adalet değil mi? Devletin dini olmaz, devletin dini adalettir. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, şiddete uğrayan, cinayete maruz kalan kadının hakkını kim koruyacak? Bu insanları kim savunacak. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, şiddete uğrayan, cinayete maruz kalan kadının hakkını kim koruyacak? Bu insanları kim savunacak” dedi.
Mersin - Anka