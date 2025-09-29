Asgarî ücretli için geçim iyice zorlaşacak

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgarî ücretle çalışanların maaşları açlık sınırı oranlarına göre kıyasladı.

Hakan Kara’nın hesabına göre şu an da açlık sınırının altında olan asgarî ücret yıl sonuna kadar giderek eriyecek. 2025 Eylül rakamlarına göre şu an 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamaları aylık 27 bin 111 lira tutuyor. Diğer temel ihtiyaçlar eklendiğinde ise 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için 88 bin 310 lira gerekiyor. Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin güncel alım gücünün ciddî şekilde azaldığını vurguladı ve kötü haberi verdi. Kara yaptığı hesaplama ile 2025 yılı sonunda asgarî ücret, açlık sınırının yüzde 36 altında kalacak. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken milyonlarca asgari ücretlinin hayatını iyice zorlaştıracak.