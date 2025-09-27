Hizbullah Genel Sekreteri: ABD, Lübnan'ı İsrail'in eklentisi haline getirmek istiyor

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İsrail'in tüm bölgeyi hedef alan "Büyük İsrail" projesi çerçevesinde Hizbullah'ı yok etmeye çalıştığını ve bu durumda silahı bırakmayacaklarını söyledi.

Lübnan'da, geçen yıl İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin için anma törenleri gerçekleştirildi.

Başkent Beyrut'un güney banliyösü Dahiyye'deki Nasrallah'ın anıt mezarında, güneyde Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr'de Safiyuddin'in anıt mezarında ve doğuda Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesinde bulunan Abbas Musavi’nin anıt mezarında anma törenleri düzenlendi.

Dahiyye semalarında İsrail İHA'sı iddiası

Lübnan basını, Beyrut'un Dahiyye bölgesindeki ana anma töreni alanı üzerinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının da uçuş yaptığını iddia etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, tören alanlarına kurulan ekranlara yansıtılan konuşmasında, Nasrallah'ın yolunu izleyeceklerini ve direnişi sürdüreceklerini belirterek, "İslam'ın, direnişin ve Filistin'in kurtuluşunun savunucuları olacağız. Sözümüzün üzerindeyiz, devam ediyoruz, kararlıyız ve şehadet için hazırız. Meydanı terk etmeyeceğiz ve silahı bırakmayacağız." dedi.

"İsrail'den çok ağır bir darbe aldık"

Bir yıl boyunca ABD ve Avrupa'nın sınırsız destek verdiği İsrail üzerinden yürütülen küresel bir savaşa maruz kaldıklarını savunan Kasım, "Amaç, 'Büyük İsrail' yolunda direnişi sona erdirmekti; böylece İsrail kalacak, yayılacak ve istediğini alacaktı." ifadelerini kullandı.

İsrail'den çok ağır bir darbe aldıklarını, bunun devletlerin veya orduların başına gelmesi durumunda çökebileceğini söyleyen Kasım, "Biz bu savaşı verdiğimizi düşünüyoruz; burada mücahitlerimiz ve halkımız sabit kaldı ve İsrail'in, direnişi bitirme hedefine ulaşmasını engelledik." diye konuştu.

"İsrail tüm bölgeyi kontrol etmeyi hedefliyor"

Filistin meselesini "bölgenin merkezi sorunu" olarak niteleyen Kasım, "Bugün Filistin'de soykırım yaşanıyor; hedef Filistin meselesini sona erdirmek ve ardından tüm bölgeyi kontrol altına almaktır." şeklinde konuştu.

İsrail'in tüm bölge için merkezi bir tehlike haline geldiğini vurgulayan Kasım, "Bu soykırım karşısında, Filistin halkının ve Filistin direnişinin gösterdiği büyük cesaret ve büyük direniş var." dedi.

Kasım, Filistin direnişinden övgüyle söz ederek, "Direnişin ve direnişten yana olanların, bölgedeki destekçilerin, yaralıların ve sakat kalanların hepsine selam olsun." ifadelerini kullandı.

"ABD, Lübnan'ı İsrail'in eklentisi haline getirmek istiyor"

İsrail'in Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen ABD'nin desteğiyle Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Kasım, Hizbullah'ın hızla toparlandığını ve İsrail'in saldırılarına karşı kendisini savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Hizbullah ve Lübnan'a ilişkin açıklamalarına işaret eden Kasım, "ABD, Lübnan'ı bitirip onu İsrail'in bir eklentisi haline getirmek istiyor." dedi.

Kasım, Lübnan hükümetine de çağrıda bulunarak, "Lübnan hükümeti ulusal egemenliği gündeminin en üst sırasına koymalı ve bunu başarmak için kararlılıkla çabalamalıdır. İsrail tek bir karış toprağı işgal ettiği sürece egemenlikten söz edilemez." şeklinde konuştu.

Lübnan'ın ulusal birliğine önem verdiklerini ancak temel ilkenin "İsrail'e karşı birleşik bir cephede durmak" olduğunu vurgulayan Kasım, "tüm Lübnan topraklarının İsrail işgalinden kurtarılması için gerekli bütün önlemleri öngören Taif Anlaşması'nın uygulanmasını" talep ettiklerini söyledi.

Kasım, Taif Anlaşması çerçevesinde, "ulusal ve mezhepsel olmayan bir parlamento seçilmesi ve tüm dini toplulukların temsil edildiği, yetkileri yalnızca kritik konularla sınırlı bir senatonun oluşturulması gerektiğini" dile getirdi.

"Varoluşsal bir mücadele içindeyiz ve bu mücadeleyi gerçekleştirebilecek güçteyiz"

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail‑ABD kaynaklı tehdidin hem direniş hem de Lübnan için varoluşsal bir tehlike olduğunu söyledi.

Silahsızlandırmanın "gücün elinden alınması" anlamına geldiğini ve bunun İsrail'in taleplerine hizmet ederek hedeflerini gerçekleştireceğini belirten Kasım, "Silahsızlandırmaya izin vermeyeceğiz ve buna karşı mücadele edeceğiz; çünkü biz varoluşsal bir mücadele içindeyiz ve bu mücadeleyi gerçekleştirebilecek güçteyiz." dedi.

"İsrail, Lübnan'ın istikrarına asla izin vermeyecektir"

Kasım, asıl sorunun İsrail olduğunu vurgulayarak, "İsrail, Lübnan'ın istikrarına asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını yerine getirdiğini kaydeden Kasım, şimdi aynı uygulamanın İsrail tarafından da gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

İsrail’in, 27 Eylül 2024’te Beyrut’un güney banliyösüne düzenlediği ağır bombardımanda Hizbullah lideri Nasrallah, 3 Ekim'deki saldırısında da halefi Safiyuddin hayatını kaybetmişti.

Resmi verilere göre, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen İsrail, anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ederek en az 276 sivilin ölümüne ve 613 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ayrıca İsrail, Lübnan'da onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaşta ele geçirdiği 5 tepedeki işgalini sürdürüyor.

İsrail ile varılan ateşkesin ardından Lübnan hükümeti, ABD ve Batılı ülkelerin baskısıyla, 5 Ağustos’ta Hizbullah'ınkiler dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti