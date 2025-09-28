Fenerbahçe'de 3 resmi maç sonra 3 puan sevinci

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galibiyete uzandı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda uzaktan şutlarla skor bulmaya çalışan sarı-lacivertliler, kalesinde hızlı hücumlardan birkaç net pozisyon verdi. İlk yarıda iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ve rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 62. dakikada Nene Dorgeles'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.

İlk yarı

4. dakikada Brown'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazındaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Julian'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayı çevresinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Julian kontrol etti.

20. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu Julian kurtardı.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kontrol etti.

31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Asensio'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Julian, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

35. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden dışarı gitti.

42. dakikada Van De Streek'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve büyük boşluk yakalayan Hasan Yakub İlçin'e ceza yayı önünde Asensio müdahalede bulundu. Dönen topu önünde bulan Storm'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ederson'un kurtarışının ardından meşin yuvarlak Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde, top çizgiyi geçmeden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu kapan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kurtardı. En-Nesyri'nin altıpas içinde dönen topa yaptığı vuruşta Julian, ayağı ile yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Hakem Ali Yılmaz, ceza sahası içinde Paal'ın Nene'nin kafasına müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek ağları sarstı: 1-0.

85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncunun ayak içiyle ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Brown'un sol kanattan açtığı ortada kaleci Julian, topu elinden kaçırdı. Arka direkte bulunan Szymanski, seken topta yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.

Talisca ligde 2. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.

Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 3'e çıkardı.

Talisca'ya penaltı öncesinde tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.

Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu.

Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.

3 maç sonra kalesini kapadı

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.

Sadettin Saran:Bugün motivasyon farkını gördünüz"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde başkan Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve ilk maç sebebiyle açıklama yaptığını dile getiren Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz." ifadelerini kullandı.

Engelleri birer birer aşacaklarını dile getiren Saran, şunları kaydetti:

"Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum."