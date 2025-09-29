"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Kontenjanlar boş kaldı

29 Eylül 2025, Pazartesi 00:54
Üniversitelerde ek tercih dönemi devam ederken, fakülteler dolmaması, kontenjanların boşta kalması dikkat çekiyor.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı verilerine göre, toplam kontenjanı 400’ün üzerinde olan bölümler arasında Fen Bilgisi Öğretmenliği, sadece yüzde 29,5 doluluk oranıyla ilk sırada yer aldı. Aralarında Aksaray, Bayburt ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin de bulunduğu 25’ten fazla üniversitede bu bölümü hiçbir öğrenci tercih etmedi.

Fen Bilgisi boşta kaldı

YKS sonuçlarının ardından başlayan ek tercih sürecinde, bazı devlet üniversitesi bölümleri tercih edilmediği için boş kaldı. Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın (ÜniAr) araştırması, özellikle Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinin ilgi görmediğini ortaya koydu. ÜniAr, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanı 400 üzerine olan bölümler arasında kayıt oranı en düşük programları açıkladı. Buna göre, ilk sırada yüzde 29,5 doluluk oranıyla Fen Bilgisi Öğretmenliği var. Aralarında Aksaray, Alanya, Bayburt, Düzce ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin de bulunduğu 25’ten fazla üniversitede bu bölüme hiçbir öğrenci yerleştirilemedi.

3 ÖĞRENCİYE 1 AKADEMİSYEN 

3. ve 4. sınıftaki diğer öğrencilerle toplam 67 öğrenci ile eğitim yapılan fakültede, 4’ü profesör 17 akademisyen bulunuyor. Bu da 3 öğrenciye 1 akademisyen düştüğü anlamına geliyor. Son yıllarda iklim krizine karşı çevre çalışmalarına verilen ağırlık artarken, Çevre Mühendisliği tercih edilmedi. Verilere göre, 517 kontenjanı olan bu bölümde 129 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı yüzde 75 oldu. Harita mühendisliğinde de durum benzer, 405 kontenjandan 63’ü boş, doluluk oranı yüzde 84,4. Bu bölümleri sırasıyla Arkeoloji, Rekreasyon Yönetimi ve Gıda Mühendisliği izliyor. Ek yerleştime tercihleri 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 243
