“Silâhı bırakmayacağız”

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İsrail’in tüm bölgeyi hedef alan “Büyük İsrail” projesi çerçevesinde Hizbullah’ı yok etmeye çalıştığını ve bu durumda silâhı bırakmayacaklarını söyledi.

Bir yıl boyunca ABD ve Avrupa’nın sınırsız destek verdiği İsrail üzerinden yürütülen küresel bir savaşa maruz kaldıklarını savunan Kasım, “Amaç, ‘Büyük İsrail’ yolunda direnişi sona erdirmekti; böylece İsrail kalacak, yayılacak ve istediğini alacaktı.” ifadelerini kullandı. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail‑ABD kaynaklı tehdidin hem direniş, hem de Lübnan için varoluşsal bir tehlike olduğunu söyledi. AA

