Gazze'deki çocuklar şokta!

Gazze Şeridi’ndeki çocuklar arasında, İsrail saldırılarının yol açtığı derin psikolojik travma sonucu konuşma kabiliyetini kaybetme vakalarında endişe verici bir artış yaşanıyor.

Gazze Şeridi’nde aylardır süren çatışmalar, hayatta kalan çocuklarda fiziksel yaraların ötesinde, derin ve sessiz bir travmaya yol açıyor.

Uluslararası kuruluşlar ve yerel sağlık ekipleri, çocukların maruz kaldığı soykırım boyutundaki şiddetin bir sonucu olarak, konuşma yeteneğini kaybetme vakalarının hızla arttığını rapor ediyor. “Gazze Ruh Sağlığı Programı” tarafından hazırlanan son rapora göre, Gazze’deki çocuklarda kâbuslar, yüksek ses fobisi ve enürezis (gece işemesi) gibi akut stres belirtilerinin yanı sıra, bazı çocuklarda vokal organları sağlam olmasına rağmen tam bir sessizlik durumu gözlemleniyor. Uzmanlar bu durumu, çocuğun kelimelerle ifade edemediği gerçeklikten psikolojik olarak koptuğu bir travma sonrası tepki biçimi olan “Şok Dilsizliği” (Traumatic Mutism) olarak adlandırıyor. Bu durumdaki çocuklar, konuşulan dil yerine, bakışlar veya tekrarlayan hareketlerle iletişim kurmaya çalışıyor. Programın yöneticisi Yasir Ebu Cami, Gazze’deki psikolojik tükenmişliğin kapsamlı hâle geldiğini ve tıbbî ekiplerin dahi soykırım şartlarında çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Savaş, çocukların sesini de kesti

Dil ve Konuşma Terapisti Hiba Haydar, yaptığı açıklamada, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarının, İsrail bombardımanı sonrasında çocuklarda edinilmiş kekemelik vakalarını doğrudan sistematik şiddet ile dil fonksiyonlarının kaybı arasında bir bağlantı kurarak kaydettiğini aktardı. Haydar, enkaz altından kurtarılan bazı çocukların tamamen konuşmayı bıraktığını, ergenlerin ise kelimeleri hecelemekte zorlandığını, sanki dilin de baskı altında paramparça olduğunu ifade etti. Son İsrail saldırısından önce dahi Gazze’deki çocukların yarısından fazlasının travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) belirtileri gösterdiğini belirten Haydar, bu semptomların artık bütün bir nesli tehdit eden dilsel ve psikolojik bir krize dönüştüğü uyarısında bulundu.

Ruanda, Bosna ve Suriye’deki uluslararası deneyimlere dikkat çeken Haydar, “Psikolojik travma savaş bitince sona ermez; çocuklar bugün tedavi edilmezse, bir sonraki nesle aktarılabilir,” diyerek acil müdahalenin önemini vurguladı.

***

Enkaz altındaki kayıpların çoğu kadın ve çocuk

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Sarraj, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kayıp kişilere ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Sarraj, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki yıkıntılar altında kalan kayıp kişilerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Sarraj, belediyenin kayıp kişileri enkaz altından çıkarmak için acilen ağır ekipmanlara ve makinelere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ayrıca, bombardımanlar sonucunda hasar gören su ve kanalizasyon şebekelerinin onarılması gerektiğini vurguladı. Sarraj, Gazze’deki insanî durumun, yerel imkânların felâketin boyutunu karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle giderek kötüleştiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi