"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze'deki çocuklar şokta!

22 Ekim 2025, Çarşamba 12:36
Gazze Şeridi’ndeki çocuklar arasında, İsrail saldırılarının yol açtığı derin psikolojik travma sonucu konuşma kabiliyetini kaybetme vakalarında endişe verici bir artış yaşanıyor.

Gazze Şeridi’nde aylardır süren çatışmalar, hayatta kalan çocuklarda fiziksel yaraların ötesinde, derin ve sessiz bir travmaya yol açıyor.

Uluslararası kuruluşlar ve yerel sağlık ekipleri, çocukların maruz kaldığı soykırım boyutundaki şiddetin bir sonucu olarak, konuşma yeteneğini kaybetme vakalarının hızla arttığını rapor ediyor. “Gazze Ruh Sağlığı Programı” tarafından hazırlanan son rapora göre, Gazze’deki çocuklarda kâbuslar, yüksek ses fobisi ve enürezis (gece işemesi) gibi akut stres belirtilerinin yanı sıra, bazı çocuklarda vokal organları sağlam olmasına rağmen tam bir sessizlik durumu gözlemleniyor. Uzmanlar bu durumu, çocuğun kelimelerle ifade edemediği gerçeklikten psikolojik olarak koptuğu bir travma sonrası tepki biçimi olan “Şok Dilsizliği” (Traumatic Mutism) olarak adlandırıyor. Bu durumdaki çocuklar, konuşulan dil yerine, bakışlar veya tekrarlayan hareketlerle iletişim kurmaya çalışıyor. Programın yöneticisi Yasir Ebu Cami, Gazze’deki psikolojik tükenmişliğin kapsamlı hâle geldiğini ve tıbbî ekiplerin dahi soykırım şartlarında çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Savaş, çocukların sesini de kesti

Dil ve Konuşma Terapisti Hiba Haydar, yaptığı açıklamada, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarının, İsrail bombardımanı sonrasında çocuklarda edinilmiş kekemelik vakalarını doğrudan sistematik şiddet ile dil fonksiyonlarının kaybı arasında bir bağlantı kurarak kaydettiğini aktardı. Haydar, enkaz altından kurtarılan bazı çocukların tamamen konuşmayı bıraktığını, ergenlerin ise kelimeleri hecelemekte zorlandığını, sanki dilin de baskı altında paramparça olduğunu ifade etti. Son İsrail saldırısından önce dahi Gazze’deki çocukların yarısından fazlasının travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) belirtileri gösterdiğini belirten Haydar, bu semptomların artık bütün bir nesli tehdit eden dilsel ve psikolojik bir krize dönüştüğü uyarısında bulundu.

Ruanda, Bosna ve Suriye’deki uluslararası deneyimlere dikkat çeken Haydar, “Psikolojik travma savaş bitince sona ermez; çocuklar bugün tedavi edilmezse, bir sonraki nesle aktarılabilir,” diyerek acil müdahalenin önemini vurguladı.

***

Enkaz altındaki kayıpların çoğu kadın ve çocuk

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Sarraj, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kayıp kişilere ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Sarraj, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki yıkıntılar altında kalan kayıp kişilerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Sarraj, belediyenin kayıp kişileri enkaz altından çıkarmak için acilen ağır ekipmanlara ve makinelere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ayrıca, bombardımanlar sonucunda hasar gören su ve kanalizasyon şebekelerinin onarılması gerektiğini vurguladı. Sarraj, Gazze’deki insanî durumun, yerel imkânların felâketin boyutunu karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle giderek kötüleştiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'de evde patlama: 1 kişi yaralandı

    Sivrisineksiz bölge olan İzlanda'da rekor sıcaklıkların ardından ilk kez sivrisinekler görüldü

    Rus ordusu Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    Gazze'deki çocuklar şokta!

    'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor

    Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

    Katar'a düzenlenen saldırıya ve Gazze'nin işgaline karşı çıkan başkanı görevden aldı

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

    El konulan şirketler iktidara yakın

    AYM kararları bağlayıcıdır

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti

    Minguzzi cinayeti davasında 4 kişiden 2'sinin beraatine büyük tepki - "Ben artık sadece İlahi adalete güveniyorum''

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”

    Şam kırsalında toplu mezar tespit edildi

    Beyaz Saray: Yakın gelecekte bir Trump-Putin zirvesi beklenmiyor

    Nicolas Sarkozy hapse girdi

    Anadolu toprakları kuruyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    El konulan şirketler iktidara yakın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AYM kararları bağlayıcıdır
    Genel

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!
    Genel

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!
    Genel

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı
    Genel

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”
    Genel

    Katar'a düzenlenen saldırıya ve Gazze'nin işgaline karşı çıkan başkanı görevden aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.