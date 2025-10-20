Babacan: Bunlar asılsız iddialar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, AKP tarafından ‘teklif’ geldiği öne sürüldü. Babacan’ın ise bu teklife, “Dönersem sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı değil, Adalet Bakanlığı’nı da isterim” dediği iddia edildi. Babacan bu iddialara sert tepki göstererek, “Bunların tamamı asılsız iddialar. Dedikoduların bini bir para, tamamı asılsız!” dedi.

Babacan şunları söyledi: “Kuruluşta ortaya koyduğumuz ilkeler; örneğin vekillik-bakanlık için 3 dönem kuralı zaman içinde aşındı. Hukuk ve eğitimde işler kötüye gitti. Yolsuzluklarla mücadelede sağlam irade ortaya konmazsa bunun beka meselesi olacağını söyledim. Ama o sağlam irade konmadı. AK Parti’den ayrılmamım kök sebebi budur: Hukuksuzluk, adaletsizlik, büyüyen menfaat şebekesi. Bunların değişeceğine dair iradeyi değiştirelim iradeyi şimdi de görmüyoruz. Dolayısıyla bizim DEVA partisini kurduğumuz gün ortaya koyduğumuz itirazlar halen geçerli.” Ankara - Mehmet Kara

