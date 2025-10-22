"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İzmir'de evde patlama: 1 kişi yaralandı

22 Ekim 2025, Çarşamba 15:08
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin iç kısmı büyük oranda yıkıldı, bina yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olayın, gaz birikmesi sonucu yaşandığı değerlendiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 166
