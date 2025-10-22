"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Rus ordusu Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

22 Ekim 2025, Çarşamba 14:51
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre, 6 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre kentin farklı noktalarına yapılan saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırılarda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda, Kiev ve farklı kentlerindeki sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, 17 kişinin yaralandığı biliniyor. İkisi çocuk, altı kişi ise maalesef öldü." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'nin, güçlü bir yaptırım paketini kabul etmesi için tam zamandır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde acil elektrik kesintileri uygulandı

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada ise Rus hava saldırılarında ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı kaydedildi.

Harkiv'de kreşe düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı bir diğer yazılı açıklamada ise , Rusların Harkiv'de bir kreşe İHA ile saldırdığını belirterek, "Rusların Harkiv'de kreşe düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Binadaki tüm çocuklar tahliye edilerek sığınağa götürüldü." ifadelerini kullandı.

Çocukların büyük stres yaşadığını vurgulayan Zelenskiy, "Bir kreşe düzenlenen İHA saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Rusya'nın giderek küstahlaştığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreşe yapılan saldırıda ölen ve yaralananlar arasında çocukların olmadığını kaydetti.

"Ruslar saldırılarda 405 İHA ve 28 füze kullandı"

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada Rusların ülkeye yönelik saldırılarda 405 İHA, 15'i balistik olmak üzere 28 füze kullandığı bildirildi.

Hava savunma güçlerinde 333 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 16 füzenin ise düşürüldüğü ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 182
