ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor

22 Ekim 2025, Çarşamba 12:25
Amerikalı yazar ve gazeteciler, 'İslâmofobi'nin kasıtlı olarak İsrail politikalarıyla bağlantılı bir strateji olarak yürütüldüğünü söyledi.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

ABD’li yazar Scott Horton, “İslâm’ın bizim için problem olmasının tek sebebi İsrail’dir” sözleriyle, Washington’ın dış politikasında İsrail etkisine dikkat çekti. Horton’a göre, İslâmofobinin kökeninde güvenlik gerekçeleri değil, İsrail’in bölgedeki çıkarlarını koruma hedefi yatıyor. Gazeteci Ana Kasparian da Batı medyasındaki manipülasyona dikkat çekerek, “Müslümanların Hz. İsa'yı (asm) Peygamber olarak kabul ettiklerini bilmiyordum. Amerikalıları manipüle ediyorlar ki, Müslümanlardan nefret etsinler ve korksunlar. Böylece ABD hükümetinin İsraillilerin Filistinlileri öldürmesine ve mülklerini çalmasına yardım etmesi kolaylaşıyor. Her şey bununla ilgili." dedi.

MÜSLÜMANLARI KARALAMAK İÇİN KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜ

Türk asıllı Amerikalı gazeteci Cenk Uygur ise, “Amerikalıların tüm Müslümanlardan nefret etmesini sağlıyorlar. Böylece İsrail onları öldürüp topraklarını ele geçirdiğinde 'Ne yapabilirim ki zaten Müslümanlar terörist' diyecekler. Bu ülkede Müslümanları karalamak için ezici bir propaganda kampanyası yürütüldü" dedi.

'İSLÂMOFOBİ' BELGE İLE DESTEKLENDİ

Gazeteci Ryan Grim de İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ait olduğu öne sürülen bir belgeden söz ederek, "İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenen ve bize sızdırılan oldukça ilginç bir belge elde ettik. Belgede önerilen şey, kamuoyundaki İslâmofobiyi artırmaktı” açıklamasında bulundu. Amerikalı yazar ve gazetecilerin değerlendirmeleri, Batı’da yükselen İslâmofobinin, Filistin’deki işgali haklı göstermek için İsrail tarafından bilinçli bir siyasal araç hâline getirildiğini ortaya koyuyor.

İSLÂMOFOBİ NEDİR?

Kelime anlamıyla "İslâm korkusu" olarak tanımlanan İslâmofobi, bugün küresel çapta kullanılan bir kavram. İslâmofobi, özellikle Batı’da "İslâm karşıtlığını, İslâm’a karşı duyulan korkuyu, kin ve nefreti” ifade ediyor. Kavram, İslâm’a ve Müslümanlara karşı sebepsiz öfke, düşmanlık, ötekileştirme, ayrımcılık, dışlayıcılık barındırıyor ve şiddeti meşrulaştırıyor. Bu durum İslâm toplumlarını her alanda derinden etkiliyor. Batı’da özellikle ABD ve Avrupa’da, Müslümanlara karşı duyulan korku ve nefret, Filistinlilerin haklı mücadelesini “terör” olarak göstermek için kullanılıyor.

 

    'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor

