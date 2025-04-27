Gazze'deki katliamın sembollerinden biri oldu - Babası ve 5 kız kardeşi şehit olmuştu...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda babası ve 5 kız kardeşi şehit olan kendisi de yaralanan Filistinli çocuk Ali Farac, bölgedeki katliamın sembol isimlerinden birine dönüştü.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Yermuk bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 7 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Savaş uçağından atılan bombanın etkisiyle hedef alınan binanın çatısında büyük bir delik oluşurken, binadakilerin bir kısmı patlamanın etkisiyle yandaki evin çatısına savruldu. Filistinli gazetecilerin saldırı sonrası kaydettikleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüler, İsrail vahşetinin boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntüde, bir baba ve çocuklarının cenazelerinin patlamanın etkisiyle yandaki binanın çatısına savrulduğu görülüyor. Saldırıda ölen bazı çocukların bedenlerinin parçalandığı görülürken, bombardımanda yaralanan ve yüzü kanlar içinde ağlayan küçük bir çocuk kameraya yansıyor. Patlamanın etkisiyle şok geçiren, yüzü kan ve toz içinde kalan küçük çocuk göz yaşları içinde elini kaldırarak çevredekilerden yardım talep ediyor. Yaralı çocuğun hemen arkasında ise aynı saldırıda yaşamını yitiren babasının cansız bedeninin olduğu belirtiliyor. Babası ve 5 kız kardeşi şehit oldu Gazze'deki İsrail katliamının sembollerinden biri haline gelen yaralı çocuğun isminin Ali Farac olduğu öğrenildi. Ali Farac'ın bu saldırıda babası Farac Ali Farac'ın yanı sıra 5 kız kardeşini kaybettiği belirtildi. Aynı saldırıda Ali Farac'ın annesinin de yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği ifade edildi. AA

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