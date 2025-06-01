Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki soykırımın "kolektif vicdanın sınavı" olduğunu söyledi.

Malezya Başbakanı Enver, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

Sözlerine Malezya ve Singapur'un işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek başlayan Enver, "Singapur ve Malezya, giderek daha da çok parçalanan bir dünyada bölünmeyle değil ortak amaçla tanımlanan farklı bir sınır türü sunmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Enver, ülkesinin ev sahipliğinde 26 Mayıs'ta düzenlenen 46. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne değinerek, organizasyonun "önemli ve üretken" olduğunu belirtti.

"Gazze'deki soykırım, kolektif vicdanımızın bir sınavıdır"

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana silahlı çatışmaların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Enver, Gazze'deki soykırımın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, Myanmar ve Sudan'daki duruma dikkati çekti.

"Gazze'deki soykırım, kolektif vicdanımızın bir sınavıdır." diyen Enver, stratejik yorgunluğun, ahlaki netliği köreltmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Enver, "Yıkımın boyutu, insani normların açıkça hiçe sayılması ve bu normları desteklemesi gereken kurumların felç edilmesi, sempatiden daha fazlasını gerektirmektedir. Bu durumda tutarlılık ve eylem gerekir." şeklinde konuştu.

Güney Çin Denizi'nde "kararlı diplomasi" mesajı

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığın çok karmaşık olduğuna dikkati çeken Enver, ülkesinin bölgedeki potansiyel gerginlik artışından endişe duyduğunu belirtti.

Başbakan Enver, gerilimin çatışmaya dönüştüğünü görmeye niyetlerinin olmadığını vurguladı.

Enver, "Hedefimize ne gerilimi tırmandırarak ne de başkalarını orantısız tepkiler vermeye kışkırtarak ulaşabiliriz. Bu hedefe en iyi şekilde istikrarlı, ilkeli, gerektiğinde sessiz ama her zaman kararlı bir diplomasi yoluyla ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma Asya-Pasifik, Kuzey Amerika Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.