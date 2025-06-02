Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna savunma ve dışişleri bakanları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirtti.

Ülkesinin bağımsızlığını korumak için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan önce pozisyonları da belirledim." ifadesini kullandı.

İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

Zelenskiy, İstanbul barış görüşmelerinde Ukrayna'yı temsil edecek heyeti onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 2 Haziran'da İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasıyla ilgili kararname imzaladı.

Buna göre, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği heyette şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

"Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Sektörü Organları Sisteminde İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev."

Zelenskiy: (İstanbul'da) barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmemesine rağmen İstanbul'da yapılacak müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Zelenskiy gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi.

İstanbul'da düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük." dedi.

Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.