Uysal: Her türlü darbeye karşıyız

ESKİŞEHİR'DE KONUŞAN DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, “İKTİDARLARIN DA DARBE YAPABİLECEĞİNİ ANLADIĞIMIZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ” DEDİ.

SANDIKTAN ÇIKAMAYACAĞINI ANLADILAR - TÜRKİYE DİYE BİR DERTLERİ YOK

DP lideri Gültekin Uysal, yalnızca askeri değil, iktidar eliyle yapılan siyasi müdahalelerin de birer darbe olduğunu belirterek, “Milletin iradesine darbe vuruyorlar” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 7’inci Olağan Eskişehir il kongresinde konuştu. İktidarı eleştiren Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Onlar gibi demokrasiyi, hukuku lehimize işlediği müddetçe kabul etmiş değiliz. Lehimize sonuç verdiği müddetçe kabul etmiş değiliz. İşte bu sahte demokratların, gömlek değiştiriyoruz diyerek demokrasiyi kendilerine meze yapanların günün sonunda geldiği yeri de hepimiz görüyoruz. Sandıktan çıkamayacağını anladıkları anda milletin iradesine vurulan darbelerle sadece apoletlilerin darbesi olmadığını iktidarların da darbe yapabileceğini anladığımız günlerden geçiyoruz.”

“Bu rejimin adını koymak mecburiyetindeyiz”

“6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da kaybettikleri seçimi iptal ettirdiler” diyen Uysal, “Hepimiz bu siyasî süreçlerin içindeyiz. Sandık nedir biliriz. Sandığa itiraz nedir biliriz. Sandıkta hak aramak nedir biliriz. Seçim kurullarını biliriz. Yüksek Seçim Kurulları’nı biliriz. Bu kararların nasıl alındığı herkesin bildiği sır mahiyetinde. Maalesef Türkiye’de bütün itirazlarımızın odaklandığı bu keyfi rejimin adını koymak mecburiyetindeyiz. Bu antidemokratik rejimin adını koymak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye sınırsız yetki verelim, bir denetim mekanizmaları olmasın. Beyler keyfince ülkenin kaynaklarını yağmalasın. Kendilerine yönelen muhalif sesleri sustursunlar. Yetmesin cezaevlerine atsınlar. Yetmesin mallarını gasp etsinler. İktidarlarını devam ettirsinler. Tek bir gayeleri var, her ne pahasına olursa olsun, kendi varlıklarını kendi iktidarlarını sürdürmek.”

Dertleri millet değil

İktidarın Türkiye diye bir derdi olmadığını söyleyen Uysal, şöyle konuştu: “Emekli diye bir dertleri yok. İşçi, çalışan diye bir dertleri yok. Yarınını kararttıkları gençlerimiz, kadınlarımızla ilgili bir dertleri yok. Kendi çocuklarının geleceğini teminat altına almak onların gayeleridir. Bir hesap verme gününe Türkiye olur da gelir diye, bugün Türk demokrasisini katletmenin peşindeler. Hukuku siyasetin bir aparatı haline getirerek, sandıktan artık çıkamayacağını gördüklerinde bu sahte demokratların gerçek yüzünü hep beraber görmüş bulunuyoruz. Bunların zaten demokrasiyle bir ilgisi yok. Hâlâ ihtiyaç duyduklarında Menderes Demokrat Partili diyenler, yine aynı anlayış içinde birtakım vilayetlerde, bir takım trollerini konuşturarak güya Demokrat Parti’yi ve şehit başkanımızı kendilerine, kendi siyasetlerine meze yapmak için birtakım programlar düzenliyorlar. Ama bilsinler ki, neyi yaparlarsa yapsınlar, üzerimizde ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar, bizler davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Mehmet Kara - Ankara

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