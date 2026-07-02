Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İtalyan jeopolitik dergisi Limes’in, İtalya’nın Bergamo kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Pizzaballa, buradaki konuşmasında, son olarak 22 Haziran’da Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri olarak Gazze’ye yaptıkları ziyarete ilişkin gözlemlerini paylaştı. “Bütün güneyden kuzeye gitme imkanım oldu. Gazze felâket durumda.” diyen Pizzaballa, “Şehirler yerle bir edilmiş, dümdüz edilmiş, tamamen yok edilmiş durumda. Refah diye bir yer artık yok” ifadelerini kullandı. Kardinal Pizzaballa, insanların yaşadığı çadırların lağımların arasından geçen yollarda olduğunu ve buralarda yürümenin kendisini derinden etkilediğini belirterek, şöyle konuştu: “Gazze halkı burada yaşıyor. Tabii fotoğrafların aktaramadığı bir şey de kokular. Şu anda en büyük sorunlardan biri fareler. İnsanları, özellikle de çocukları ısırıyorlar. Gazze çocuklarla dolu, her yerdeler. Ama okula gitmeleri gerekirken kir içinde, kanalizasyonların yanında oyun oynuyorlar.”